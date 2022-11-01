مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يطرد عائلات فلسطينية من مساكنها بالأغوار الشمالية

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، في وقت طردت فيه قوات الاحتلال عائلات فلسطينية من مساكنها بالأغوار الشمالية بحجة تدريبات عسكرية، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتخابات الكنيست الخامسة في أقل من 4 سنوات.

وفي تصريح لها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس "299 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات "استفزازية" في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور الأقصى. مضيفة أن شرطة الاحتلال أخرجت 6 مصلين من مدينة قلنسوة داخل أراضي عام 48 عنوة من باحات الأقصى.

وحسب ما أشارت دائرة الأوقاف الإسلامية، فإن عددا من المقتحمين كانوا يرتدون قمصانا عليها علم إسرائيل.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى الشريف، بشكل يومي على فترات صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية بمناسبة ما يسمى عيد "العرش" اليهودي.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، حيث تكثف جهودها لتهويد المدينة المقدسة وطمس هويتها.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 23 فلسطينيا من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة.

تدريبات عسكرية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال طردت اليوم 6 عائلات من مساكنها في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس "إن قوات الاحتلال كانت أخطرت هذه العائلات (الفلسطينية) نهاية الأسبوع الماضي بالطرد لإجراء التدريبات".

يذكر أن الاحتلال يخطر عشرات العائلات بالطرد من خيامهم في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية، عدة مرات سنويا، بحجة التدريبات العسكرية.

ويترتب على هذه التدريبات تدمير الأراضي والمحاصيل الزراعية وإلحاق خسائر كبيرة بالمواطنين، الذين يبقون مع أطفالهم طوال فترة التدريبات في العراء دون مأوى، إضافة إلى المخاطر المحدقة بهم جراء مخلفات التدريبات التي يتركها الاحتلال بين مساكنهم وفي مراعيهم.