مدعية في نيويورك: منظمة ترامب خدعت سلطات الضرائب لمدة 15 عاما

قالت مدعية بنيويورك لهيئة محلفين اليوم الثلاثاء إن شركة العقارات المملوكة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خدعت سلطات تحصيل الضرائب على مدى 15 عاما.

وقالت سوزان هوفينغر المدعية بمكتب المدعي العام بمانهاتن -في بيان افتتاحي بمحاكمة منظمة ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي الجنائي- إن الشركة دفعت للمسؤولين التنفيذيين، وبينهم المدير المالي ألين فايسلبرغ، مقابلا، ما بين عامي 2005 و2021 على الأقل، في صورة إكراميات مثل إيجارات منازل وسيارات دون إبلاغ السلطات بهذه الميزات.

والقضية واحدة من مشكلات قضائية متزايدة يواجهها ترامب (76 عاما) الذي يدرس ترشحه للرئاسة بعد خسارته عام 2020.

وأضافت هوفينغر "هذه القضية تتعلق بالجشع والخداع، وغش في الضرائب. الجريمة نُفذت ووُجهت وصُرح بها من أعلى مستويات قسم المحاسبة في الشركة".

وقالت هوفينغر إن فايسلبرغ كان "المستفيد الأول" من الخطة، لكنها قالت إنه عمل مديرا تنفيذيا في منظمة ترامب، وإن الشركة استفادت من خلال إبقاء كبار المسؤولين التنفيذيين سعداء وتوفير الضرائب، وأضافت "يفوز الجميع في هذا الموقف، بالطبع عدا سلطات تحصيل الضرائب. المشكلة أن ذلك يحدث بشكل غير مشروع".

ودفعت منظمة ترامب ببراءتها من هذه التهم. ولم تُوجه اتهامات إلى ترامب في القضية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أقر فايسلبرغ، الذي عمل مع ترامب منذ ما يقرب من نصف قرن، بتجنب الضرائب على 1.76 مليون دولار من الدخل الشخصي، ووافق على الإدلاء بشهادته في المحاكمة كجزء من صفقة إقرار بحقه ليحكم عليه بالسجن 5 أشهر، وقالت هوفينغر إنه سدد ما يقرب من مليوني دولار من الضرائب والغرامات والفوائد.