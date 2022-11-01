وول ستريت: الرياض تبادلت معلومات مع واشنطن عن هجوم إيراني وشيك على السعودية

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الثلاثاء عن مسؤولين سعوديين وأميركيين أن الرياض تبادلت معلومات استخباراتية مع واشنطن تحذر من هجوم إيراني وشيك على أهداف في السعودية.

وقال المسؤولون إنه في ضوء هذا التحذير تم وضع القوات الأميركية في السعودية وفي دول أخرى بالمنطقة في حالة تأهب قصوى.

ونسبت الصحيفة لمسؤولين سعوديين قولهم إن إيران يمكن أن تقوم بهذا العمل كي تخفف عن نفسها الضغوط الناجمة عن الاحتجاجات المستمرة منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقلت وول ستريت جورنال عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي قوله إن واشنطن قلقة من التهديدات الإيرانية التي حذرت منها السعودية.

وأضاف المتحدث أن بلاده لن تتردد في العمل للدفاع عن مصالحها وشركائها في المنطقة.

وخلال زيارته للسعودية في يوليو/تموز الماضي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن التزام بلاده القوي والدائم بدعم أمن المملكة والدفاع عن أراضيها.