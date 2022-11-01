أظهرت عينات نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء عقب إغلاق صناديق الاقتراع، أن تحالف أقصى اليمين بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سيحصل على الأغلبية في الكنيست، وبالتالي تشكيل حكومة والعودة للسلطة.

وحسب العينات فمن المتوقع أن تحصل كتلة الأحزاب اليمينية بقيادة الليكود على 62 مقعدا من مجموع مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا، وكانت استطلاعات الرأي توقعت ألا يحصد هذا التحالف سوى 60 مقعدا.

أما التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد فسينال 54 مقعدا، وفق العينات ذاتها.

وحقق تحالف أقصى اليمين تقدما، بحسب المؤشرات الأولية، بعد أن بات حزب النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ثالث أكبر كتلة في الكنيست بعد الليكود بقيادة نتنياهو (30 صوتا) و"يوجد مستقبل" بزعامة لبيد (22 مقعدا)، وذلك بحصوله على 15 مقعدا وفق المؤشرات.

وصدرت العينات الخاصة بتصويت الناخبين بينما بدأ فرز الأصوات عقب إغلاق صناديق الاقتراع، على أن يبدأ ظهور النتائج الأولية صباح الأربعاء.

وقبل 4 ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة التصويت بلغت 62.7% حتى الساعة السابعة مساء، وهي الأعلى منذ عام 1999.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن نسبة التصويت في أوساط المستوطنين بالضفة الغربية تجاوزت 60% وتقترب من 85% في أوساط المتدينين.

وداخل الخط الأخضر، ارتفعت نسبة المصوتين في صفوف الفلسطينيين إلى 44% بعدما قال تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة العربية للتغيير إنها كانت منخفضة في الساعات الأولى من الاقتراع.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية وزعيم حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد دعا أنصار حزبه والأحزاب المنضوية تحت معسكره للإدلاء بأصواتهم بكثافة.

من جهته، وجّه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو نداءات عدة لأنصار اليمين للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لحسم المعركة الانتخابية لصالح معسكرهم.

وجرت هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة داخل إسرائيل وفي القدس المحتلة، وفي ظل حصار عسكري فرض على الضفة الغربية وقطاع غزة.

استقطاب حاد

جدير بالذكر أن هذه هي خامس انتخابات في إسرائيل خلال أقل من 4 سنوات، في ظل استقطاب حاد وعدم استقرار سياسي، ولم تستبعد الأوساط السياسية الإسرائيلية إجراء انتخابات سادسة في حال استمرار أزمة تشكيل الحكومة.

وبلغ عدد الناخبين 6 ملايين و788 ألفا و804، في حين بلغ عدد صناديق الاقتراع 11 ألفا و707 صناديق.

وخاضت هذه الانتخابات 40 قائمة، لكن استطلاعات الرأي العام رجحت فوز 11 منها فقط، وأن يتصدر حزب "الليكود" اليميني النتائج.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا ازدياد شعبية السياسي اليميني المتطرف البارز إيتمار بن غفير، مما يجعل منه عاملا محتملا للحسم في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وبعد التصويت بالقرب من منزله في مستوطنته "كريات أربع" في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، تعهد بن غفير بتشكيل "حكومة يمينية كاملة" بقيادة نتنياهو.

وتزامنت انتخابات الكنيست مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وسط مخاوف من اندلاع انتفاضة ثالثة، إذ فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة.

وانطلقت عملية الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي) واستمرت حتى العاشرة ليلا.