شاب مسلم ينقذ ضحايا الجسر المنهار بالهند.. ونشطاء يتساءلون: إلى متى يُعامل المسلمون كمجرمين؟

في الوقت الذي يعاني فيه ملايين المسلمين من الاضطهاد والتمييز العنصري في الهند، احتفى نشطاء ومدونون على منصات التواصل الاجتماعي بشاب مسلم أنقذ حياة العشرات في حادثة سقوط جسر موربي بولاية غوجارات (شمالي الهند).

#MorbiBridgeCollapse | Naim Sheikh, admitted to Civil Hospital in Morbi, says, "6 of us had gone there, 5 came back, one died. I can swim. My friends & I together managed to save a few people. It was heart-rending. I got hurt when I was bringing the people to safety." #Gujarat pic.twitter.com/XehTiSPuwt

وتداولت منصات التواصل مقطع فيديو للشاب المسلم نعيم شيخ من داخل إحدى المستشفيات وهو يقول "كنت برفقة 5 أصدقاء على الجسر، مات واحد منا، ولأنني أجيد السباحة تعاونت مع أصدقائي في إنقاذ الآخرين، نجحنا في مساعدة ما بين 50 و60 شخصًا، كان ذلك يفطر قلبي، ولقد أُصبت عندما كنت أخرج الناس إلى بر الأمان".

والأحد الماضي، تداولت منصات في الهند مقاطع فيديو وثقت لحظة انهيار الجسر المعلق فوق نهر ماتشو، وتشبث العشرات من الناجين ببقايا الجسر، حيث تمكن البعض من النجاة سباحة نحو ضفتي النهر، ولكن لم يتمكن 141 آخرون -بينهم أطفال- من النجاة، حسب شبكة "إن دي تي في" (NDTV) الهندية.

وحسب الشبكة الهندية، فإن الجسر عمره 151 عاما، وكان مغلقا في الشهور الماضية بسبب التجديدات والإصلاحات، وتم افتتاحه الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط، وأكد مصدر في تصريحات للشبكة نفسها أنه كان يوجد 500 شخص على الجسر وقت الانهيار، في حين كانت الطاقة الاستيعابية للجسر 125 فقط.

وحظي الشاب نعيم شيخ بالثناء من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب موقفه النبيل تجاه ضحايا الحادث.

They will not think twice before lynching the same Muslims who have saved their lives. Govt will also file conspiracy case and arrest them as like Dr Kafeel. Media will make prime time story as ‘Bridge Jihad’. https://t.co/6U1o3xIjey

وقالت الناشطة أسماء سليم -عبر حسابها على تويتر- "لقد كان هذا العمل البطولي من قبل نعيم شيخ لإنقاذ ما بين 50 و60 شخصًا من خلال المخاطرة بحياته. بارك الله فيك بأجر لا نهاية له".

Heroic act by #NaeemShaik to save 50-60 people by risking his own life. May Allah bless you with endless rewards. https://t.co/EsLB8Tp35Y

وكتبت الناشطة الهندية نادية -على حسابها في تويتر- "كاد يفقد حبيب شيخ حياته، وخاطر نعيم شيخ وحبيب شيخ و4 آخرون من جميع الرجال المسلمين الستة بحياتهم لإنقاذ الناس، وسيظل الأمر كذلك بالنسبة للمسلمين الذين يوصفون دائمًا ويعاملون كما لو كانوا مجرمين".

Habibul shaikh lost his life. Naem shaikh, Habibul shaikh and 4 others in all 6 muslim men risked their life to save people. Habibul shaikh lost his life

Still it will b muslims who are always labelled and given treatment like they are criminals #MorbiBridgeCollapse #Gujarat https://t.co/n5JrJ4CYiX

