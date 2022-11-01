الدوحة – ينطلق مساء اليوم الثلاثاء المعرض الفني "اكتشف الجزيرة" في غاليري "مطافئ-مقر الفنانين" بالدوحة، وذلك تزامنا مع احتفال شبكة الجزيرة الإعلامية بالذكرى الـ26 لتأسيسها، حيث يسلط الضوء على أبرز المحطات في رحلة شبكة الجزيرة منذ نشأتها عام 1996.

ويهدف المعرض إلى إظهار الرسالة التي نجحت شبكة الجزيرة في إيصالها للعالم، وتأكيد أنها لم تستطع فقط تغيير نظرة الآخرين إلى العالم العربي بل تغيير العالم العربي نفسه، من خلال مهنية الأداء والحرص على إيصال الرأي والرأي الآخر.

وقالت نورا الهدفي، المسؤولة التنفيذية بقسم العلاقات العامة في شبكة الجزيرة، إن المعرض هو الأول من نوعه الذي تنظمه شبكة الجزيرة في احتفالاتها بالذكرى السنوية لتأسيسها، ويتزامن اليوم مع الاحتفال بيوم الجزيرة في الذكرى السنوية الـ26 على إنشائها.

وأضافت -في تصريح للجزيرة نت- أن المعرض يسلط الضوء على تطورات الشبكة وإنجازاتها منذ النشأة حينما كانت قناة تلفزيونية واحدة، إلى أن تطورت وأضحت شبكة إعلامية عريقة تضم 5 قنوات تلفزيونية وعددا من القنوات الرقمية كما أصبحت تتحدث بـ6 لغات وتصل بأصوات الشعوب إلى جميع أنحاء العالم.

شهداء الجزيرة

وأشارت الهدفي إلى أن المعرض يسلط الضوء على القصص الإنسانية وشهداء الجزيرة الذين قدموا أرواحهم لصوت الحق، التزاما بقيم الصحافة المهنية رغم التحديات والصعوبات التي واجهوها خلال رحلتهم العملية مع القناة.

وتابعت أن المعرض يركز أيضا على التغطيات الإخبارية والتحقيقات الاستقصائية والوثائقيات التي حازت جوائز عالمية، موضحة أن المعرض يفتح أبوابه للجمهور ابتداء من الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني حتى 25 مارس/آذار المقبل تزامنا مع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ولفتت إلى أن الهدف الرئيس للمعرض هو إظهار الرسالة التي نجحت شبكة الجزيرة في إيصالها للعالم، وتأكيد أنها استطاعت تغيير العالم العربي، والنظرة العالمية له، حيث كانت الجزيرة وما زالت الشعاع الذي يُسلط على الحقيقة لينيرها ويجعلها واضحة للعيان.

وأضافت الهدفي أن محتويات المعرض تشمل قصة نشأة القناة منذ عام 1996 وأعوام تطورها التي تلت التأسيس، إلى العالم الرقمي، بالإضافة إلى القصص الإنسانية والصحافة الاستقصائية والوثائق التاريخية التي تميز قناة الجزيرة عن غيرها.

ولفتت إلى أن مركز الجزيرة للدراسات سينظم بعد انتهاء كأس العالم جلسات نقاشية بالمعرض، ستركز على عرض ملفات من الجزيرة الوثائقية العربية والإنجليزية، من خلال شاشة عرض بالمعرض، بالإضافة إلى تنظيم ورش، ورحلات مدرسية لطلاب المدارس بالتعاون مع هيئة متاحف قطر.

وأوضحت أن المعرض يتضمن أقسامًا تفاعلية، تساعد الجمهور على التعرف على أدق تفاصيل العمل بالشبكة مثل تجربة الأستوديو، التي تمكن الزوار من معايشة أجواء البث التلفزيوني والتعرف على كواليس العمل وما يحدث أثناء التصوير، وقسم الجزيرة الافتراضية، الذي تُستخدم فيه تقنيات الإنتاج باستخدام الواقع الافتراضي والمعزز.

تنسيق مع هيئة متاحف قطر

من جهتها، قالت أناغيم زياني مديرة التسيير المتحفي بهيئة متاحف قطر والقائمة على معرض "اكتشف الجزيرة"، إن المعرض هو أول تعاون بين الهيئة وشبكة الجزيرة الإعلامية، معربة عن أملها أن يستقطب كثيرا من الزوار خاصة أنه يتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم ووصول آلاف الزائرين لدولة قطر.

وأضافت -في تصريح للجزيرة نت- أن المعرض يهدف إلى التعريف بتاريخ قناة الجزيرة، باتخاذ خطوة إلى الخلف، لسرد قصة الجزيرة كاملة منذ نشأتها عام 1996 حتى اليوم.

وأوضحت أن المعرض يضم مقتنيات رقمية تشمل أفلاما وثائقية وتغطيات إخبارية تجسد رسالة الجزيرة في نقل الرأي والرأي الآخر، بالإضافة إلى ابتكارات تكنولوجية في سرد القصص الوثائقية والواقع المعزز والواقع الافتراضي الذي سيكون له مردود إيجابي على الزوار في تعلم أشياء جديدة عن شبكة الجزيرة وأقسامها.

وتابعت زياني أن المعرض يضم أدوات وملابس لبعض الشهداء الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لمهنة الصحافة والبحث عن الحقيقة، حيث يضم خوذة الصحفي الراحل طارق أيوب الذي استشهد عام 2003 جراء قصف مكتب قناة الجزيرة في بغداد، وكذلك سترة وخوذة مشابهة لما كانت ترتديه الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة الفضائية التي اغتيلت بجنين في مايو/أيار الماضي.

وأشارت إلى أن هيئة متاحف قطر ستنظم عددًا من الزيارات الميدانية لطلاب المدارس والجامعات، ليتعرفوا من كثب على المعرض، ويقتربوا أكثر من تجربة شبكة الجزيرة الإعلامية.