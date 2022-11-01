في انتخابات مبكرة.. الدانمارك تختار اليوم برلمانا جديدا

بدأت في الدانمارك اليوم الثلاثاء انتخابات تشريعية مبكرة يتنافس فيها 14 حزبا على 190 مقعدا في البرلمان، وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لكتلة اليسار الحاكم أمام كتلة الوسط المعارض.

وستتاح الفرصة لما يقارب 3.4 ملايين دانماركي للإدلاء بأصواتهم -بينهم ما يقدر بنحو 200 ألف ناخب يدلون بأصواتهم لأول مرة- بعد حملة انتخابية ركزت على القضايا المحلية، فضلا عن مكافحة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

وقادت رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية مته فريدريكسن الدانمارك بحكومة أقلية تتألف حصريا من حزبها منذ فوزها في الانتخابات قبل أكثر من 3 سنوات ونصف.

وعندما تحتاج فريدريكسن (44 عاما) إلى أغلبية سياسية فإنها تعتمد في المقام الأول على دعم معسكرها اليساري، ولكنها تعتمد أيضا على أصوات الكتلة المحافظة (اليمينية) على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بسياسة الهجرة الصارمة.

وفي مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والحرب في أوكرانيا وغيرها من الأزمات تعتقد فريدريكسن أن هذا هو الوقت المناسب للتعاون الواسع في الوسط السياسي.

ومن المتوقع صدور توقعات أولية فور إغلاق مراكز الاقتراع في المساء، مع توقع نتيجة نهائية أولية خلال ليلة الانتخابات.