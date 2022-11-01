اتفاق الحبوب.. أردوغان يبدي تفاؤلا بالتوصل لحل وبوتين يطالب أوكرانيا بضمانات

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى حل بشأن تطبيق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، بعد أن أعلنت روسيا تعليق مشاركتها فيه، في حين طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمانات من أوكرانيا.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين بأن أنقرة ستبذل جهودا وتتواصل مع جميع الأطراف لحل المشكلات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الحبوب.

وأضافت أن الرئيس التركي أكد لنظيره الروسي ثقة تركيا في تأسيس تعاون هدفه إيجاد حلول لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

من جهته، قال الكرملين إن بوتين أطلع أردوغان على أسباب قرار روسيا تعليقَ اتفاق الحبوب، وشدد على ضرورة الحصول على ضمانات من كييف بعدم استخدام ممر الحبوب لأغراض عسكرية.

وأضاف الكرملين أن بوتين أبلغ أردوغان بإمكانية الحديث عن استئناف اتفاق الحبوب بعد تحقيق مفصل في الهجوم على سيفاستوبول.

وكانت موسكو اتهمت كييف بشن هجوم بالطائرات المسيرة على الأسطول الروسي في القرم عبر الممر البحري لنقل الحبوب من أوكرانيا.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أردوغان سيتحدث أيضا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأيام المقبلة.

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع سيرغي شويغو بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي آكار تعليق موسكو تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب، في حين طالب أكار خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بالنأي بالاتفاق عن الصراع.

وبعد الإعلان عن قرار تعليق مشاركة روسيا في اتفاق الحبوب، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها لا تستطيع ضمان الأمن في المنطقة حتى توافق كييف على عدم استخدام الطريق لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه أوكرانيا.

وانتقدت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القرار الروسي، متهمين موسكو بأنها تتعمّد تعريض العالم لأزمة غذائية.

وقال الرئيس الأوكراني إن بلاده ستواصل تنفيذ البرنامج الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي، ويهدف إلى الحفاظ على تدفق إمدادات السلع الغذائية إلى الأسواق العالمية.





تطبيق الاتفاق مستمر

وبعد القرار الروسي، واصلت السفن المحملة بشحنات الحبوب الإبحار من الموانئ الأوكرانية رغم تحذير موسكو من أنها لا تضمن سلامتها.

وقالت الأمم المتحدة إن 3 سفن غادرت الموانئ الأوكرانية ظهر اليوم الثلاثاء بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بعد إبحار 12 سفينة من ميناء أوديسا أمس الاثنين.

وأضافت أن المحادثات متواصلة مع كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا لاستئناف المشاركة في مركز التنسيق الخاص باتفاق تصدير الحبوب.

وذكر مركز التنسيق المشترك المكلف بالإشراف في إسطنبول على تطبيق الاتفاق أن من غير المرتقب أن تعبر الممر الإنساني غدا الأربعاء أي سفينة شحن.

مبادرات دولية

وفي بكين، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو لي جيان استعداد بلاده للتواصل والتعاون مع جميع الأطراف بشأن قضية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال المتحدث الصيني إن بلاده اقترحت مبادرة دولية في هذا الشأن.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء -بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني- إن روسيا "تضر بالأمن الغذائي العالمي" بقرارها تعليق تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب.

وسمح الاتفاق حتى الآن بتصدير نحو 10 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.