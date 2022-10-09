هجوم صاروخي يستهدف تمركزا للقوات الأميركية بشمال سوريا

أفاد بيان للقيادة الوسطى الأميركية بفشل هجوم صاروخي، قالت إنه كان يستهدف قوات التحالف، بالقرب من منطقة هبوط للطائرات في شمال شرقي سوريا.

وأوضح البيان أن صاروخا أُطلق مساء السبت، لم يسقط في المجمع الذي يضم القوات الأميركية والقوات الحليفة، ولم يلحق أي ضرر بالمرافق والمعدات.

Rocket Attack Targeted US and Partnered Forces in Syria Failshttps://t.co/igWilIVzIU pic.twitter.com/LClwWS8LVP — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 9, 2022

وأشارت القيادة الوسطى إلى أنه عُثر على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق، وأنها تجري تحقيقا بشأن الهجوم.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ على مهبط الطائرات.

وتكررت في الأشهر الماضية الهجمات التي تستهدف قواعد القوات الأميركية ونقاط تمركزها في سوريا، وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران وتنظيم الدولة الإسلامية بشنّها عادة.