هجوم صاروخي يستهدف تمركزا للقوات الأميركية بشمال سوريا

أفاد بيان للقيادة الوسطى الأميركية بفشل هجوم صاروخي، قالت إنه كان يستهدف قوات التحالف، بالقرب من منطقة هبوط للطائرات في شمال شرقي سوريا.

وأوضح البيان أن صاروخا أُطلق مساء السبت، لم يسقط في المجمع الذي يضم القوات الأميركية والقوات الحليفة، ولم يلحق أي ضرر بالمرافق والمعدات.

