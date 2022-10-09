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هجوم صاروخي يستهدف تمركزا للقوات الأميركية بشمال سوريا

epa07964576 A handout photo made available by the US Department of Defense shows US Marines with 2nd Battalion, 7th Marine Regiment, attached to the Special Purpose Marine Air-Ground Task Force - Crisis Response - Central Command, at an undisclosed location in Syria, 16 October 2019 (issued 01 November 2019). Media reports state that the US military forces have returned to eastern Syria to protect oil fields, days after US President Trump ordered the complete withdrawal of American troops from the area. EPA-EFE/BRANDEN BOURQUE / US MARINE COPRS / DEPARTMENT OF DEFENSE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
القوات الأميركية ما زالت متوزعة على عدد من القواعد في شمال سوريا وشرقها رغم إعلان انسحابها رسميا (الأوروبية)
9/10/2022-|آخر تحديث: 9/10/202208:16 AM (مكة المكرمة)

أفاد بيان للقيادة الوسطى الأميركية بفشل هجوم صاروخي، قالت إنه كان يستهدف قوات التحالف، بالقرب من منطقة هبوط للطائرات في شمال شرقي سوريا.

وأوضح البيان أن صاروخا أُطلق مساء السبت، لم يسقط في المجمع الذي يضم القوات الأميركية والقوات الحليفة، ولم يلحق أي ضرر بالمرافق والمعدات.

وأشارت القيادة الوسطى إلى أنه عُثر على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق، وأنها تجري تحقيقا بشأن الهجوم.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ على مهبط الطائرات.

وتكررت في الأشهر الماضية الهجمات التي تستهدف قواعد القوات الأميركية ونقاط تمركزها في سوريا، وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران وتنظيم الدولة الإسلامية بشنّها عادة.

المصدر : الجزيرة + وكالات