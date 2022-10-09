مهربون يقتلون 15 مهاجرا في ليبيا

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية أحمد حمزة إن مهربين قتلوا 15 شخصا من طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة في ليبيا.

وأضاف في حديث للأناضول السبت، أن الضحايا قضوا على يد مجموعة من الخارجين عن القانون تمتهن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في صبراتة.

وأفاد حمزة بأن المهربين أطلقوا النار على قارب المهاجرين أثناء إبحاره بسواحل المدينة مساء الجمعة، مما أدى لمقتلهم. وأضاف أن القتلة أضرموا النيران بالقارب مما أسفر عن احتراق أغلب الجثث.

واستطرد أن ذلك حدث نتيجة خلاف نشب بين مهربي البشر.

وحمّل الحقوقي الليبي دول الاتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والإنسانية حيال الجرائم والمخاطر التي يتعرض لها المهاجرون وطالبي اللجوء في ليبيا.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الليبية حول الموضوع.

يذكر أن ليبيا المطلة على البحر المتوسط، نقطة عبور لمهاجرين غير نظاميين إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل وهربا من حروب واضطرابات وأوضاع اقتصادية متدهورة في بلدانهم.

وتمتلئ مراكز إيواء في ليبيا بمهاجرين يعانون من ظروف إنسانية سيئة، بحسب منظمات دولية، اتهمت أكثر من مرة مليشيات ليبية محلية بالاتجار بالبشر.

وبلغ عدد المهاجرين غير النظاميين في مراكز الإيواء الليبية نحو 700 ألف، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية نهاية عام 2021.