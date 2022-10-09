بعد تعطيل خطوط القطارات.. ألمانيا تحذر من هجمات محتملة على بنيتها التحتية الحيوية

حذر مسؤول عسكري ألماني رفيع، اليوم الأحد، من شن مزيد من الهجمات المحتملة على البنية التحتية الحيوية للبلاد، في حين قالت الشرطة الألمانية إنها لا تملك دليلا على وقوف دولة أجنبية وراء تخريب بالسكك الحديدية أمس السبت.

وقال قائد قيادة العملية الإقليمية في الجيش، اللواء كارستين برور، إن محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في ألمانيا قد تكون أهدافا محتملة لهجوم أجنبي.

وأضاف في تصريح -لصحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية- أنه من الممكن أن تتعرض كل محطة نقل، وكل محطة طاقة وكل خط أنابيب لهجوم، ويمكن أن تكون هدفا محتملا.

ووفقا للجنرال برور، فإن الهجمات والتدخلات الأجنبية داخل ألمانيا يمكن أن تزداد الأيام القادمة.

ونصح الناس بالاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي، والاحتفاظ بالمصابيح وأجهزة الراديو والبطاريات الكافية في المنزل.

وتصاعدت المخاوف من هجمات تستهدف البنية التحتية المهمة في ألمانيا، منذ أن شنت روسيا حربا على جارتها أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي، ووقوع هجمات على خطي أنابيب "نورد ستريم" (Nord Stream) لنقل الغاز الطبيعي من روسيا لألمانيا.

تحقيقات الشرطة

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الألمانية إنها لم تستبعد الدوافع السياسية وراء ما يُشتبه في أنه تخريب لخطوط الاتصالات بشبكة السكك الحديدية أمس السبت، لكن ليس هناك ما يشير إلى تورط دولة أجنبية أو إرهاب.

وأكد المتحدث باسم مكتب الشرطة الجنائية في برلين -اليوم الأحد- أن الشرطة لا تزال تحقق في تخريب خطوط الاتصالات اللاسلكية في برلين وهيرن في ولاية شمال الراين-وستفاليا، مما عطل حركة السكك الحديدية بالكامل في شمال ألمانيا لنحو 3 ساعات أمس السبت.

وسلمت الشرطة الاتحادية الألمانية القضية إلى مكتبي الشرطة الجنائية في برلين وشمال الراين-وستفاليا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها هجمات -غالبا ما تكون مرتبطة بمتطرفين يساريين- على نظام الاتصالات التابع لشركة تشغيل السكك الحديدية الحكومية (دويتشه بان)، على الرغم من أن هجوم أمس هو الأكبر خلال السنوات القليلة الماضية.

تعزيز المراقبة

من جانب آخر، طالب المسؤول في نقابة الشرطة الألمانية، أندرياس روسكوبف، بتوسيع نطاق نظام المراقبة على خطوط السكة الحديدية.

وأضاف روسكوبف أن خطوط الكابلات غالبا ما تكون في طريق مفتوح غير مراقب بشكل كامل؛ "ولهذا السبب نحتاج إلى هياكل رقابية حديثة في السكك الحديدية، مثل الطائرات المسيرة، وتكنولوجيا الاستشعار في عُلَب الكابلات، بالإضافة إلى تعزيز الأطقم الأمنية لدى السكك الحديدية".

وتعليقا على الهجوم الذي وقع أمس السبت، قال روسكوبف "بناء على التخطيط المنظم لعملية التخريب، فإننا مضطرون إلى أن نفترض وجود هياكل شبيهة بالهياكل الإرهابية لدى الجناة".