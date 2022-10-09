يديعوت أحرونوت: قراصنة عراقيون اخترقوا موقعي شركتي "إنرجيان" و"نتيفي غاز يسرائيل"

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن قراصنة إلكترونيين عراقيين اخترقوا موقعي شركتي الغاز "إنرجيان" و"نتيفي غاز يسرائيل".

ولم توضح الصحيفة الإسرائيلية على الفور كيفية تعامل السلطات مع الاختراق الإلكتروني.

ويأتي الاختراق الذي تحدثت عنه "يديعوت أحرونوت" تزامنا مع إعلان شركة "إنرجيان" (Energean) المشغلة لحقل كاريش للغاز ربط المنصة بأنابيب التوصيل وبدء عملية الضخ التجريبي العكسي من الشاطئ إلى المنصة، وذلك بعد إعلان إسرائيل عزمها تشغيل الحقل حتى من دون الاتفاق مع لبنان.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات مع لبنان بشأن الحقل حيث يواصل الجانبان التفاوض للتوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد رفض الخميس الماضي التعديلات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية بين البلدين.