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يديعوت أحرونوت: قراصنة عراقيون اخترقوا موقعي شركتي "إنرجيان" و"نتيفي غاز يسرائيل"

MEDITERRANEAN SEA, ISRAEL - FEBRUARY 2013: In this handout image provided by Albatross, The Tamar drilling natural gas production platform is seen some 25 kilometers West of the Ashkelon shore in February 2013 in Israel. The offshore Tamar drilling site which was originally dispatched from a shipyard in Texas at the end of last year is due to start producing natural gas next week. Over the past few years Israel has suffered from a shortage in natural gas, but with the new platform that weighs 34,000 tons and will be mainly operated by Israelis, the US company Nobel Energy which owns a 36% stake in Tamar, hopes to change Israel's energy situation as well as the economy as a whole. (Photo Photo by Albatross via Getty Images)
لبنان وإسرائيل تواصلان التفاوض للتوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية بينهما (غيتي)
9/10/2022-|آخر تحديث: 9/10/202212:40 PM (مكة المكرمة)

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن قراصنة إلكترونيين عراقيين اخترقوا موقعي شركتي الغاز "إنرجيان" و"نتيفي غاز يسرائيل".

ولم توضح الصحيفة الإسرائيلية على الفور كيفية تعامل السلطات مع الاختراق الإلكتروني.

ويأتي الاختراق الذي تحدثت عنه "يديعوت أحرونوت" تزامنا مع إعلان شركة "إنرجيان" (Energean) المشغلة لحقل كاريش للغاز ربط المنصة بأنابيب التوصيل وبدء عملية الضخ التجريبي العكسي من الشاطئ إلى المنصة، وذلك بعد إعلان إسرائيل عزمها تشغيل الحقل حتى من دون الاتفاق مع لبنان.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات مع لبنان بشأن الحقل حيث يواصل الجانبان التفاوض للتوصل إلى اتفاق على الحدود البحرية.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد رفض الخميس الماضي التعديلات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية بين البلدين.

المصدر : يديعوت أحرونوت