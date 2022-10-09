مقتل مجندة إسرائيلية في هجوم بالقدس المحتلة

أكد الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية أن مجندة في الجيش الإسرائيلي لقت مصرعها فجر اليوم الأحد متأثرة بجراح أصيبت بها في هجوم مسلح نُفذ مساء السبت عند الحاجز العسكري لمدخل مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

وأضاف الناطق في بيان أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة جنديين آخرين. ووفقا لمصادر طبية إسرائيلية، فإن جميع الإصابات خطيرة.

وقال جيش الاحتلال إنه تم اعتقال 3 فلسطينيين من عدة أحياء في القدس بشبهة ضلوعهم في تنفيذ الهجوم.

وحسب نتائج التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية، فإن النيران أطلقت من داخل سيارة وكذلك من شخص ترجل في المنطقة، وقد تمكن المهاجمون من الفرار.

وتشتبه قوات الاحتلال أن بعض المهاجمين ربما لاذوا بالفرار إلى داخل البلدة القديمة. هذا وتواصل قوات الاحتلال عمليات تمشيط وبحث تشارك فيها مروحيات في كافة أحياء القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، نقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مصادر قولها إن مركبة حاولت دعس مجموعة جنود في حي الطور المقدسي، يعتقد أنها تعود لمنفذ عملية حاجز شعفاط.

وتشهد مدينة القدس وضواحيها توترا منذ ساعات الظهيرة، إثر قمع الشرطة الإسرائيلية مسيرة كشفية سلمية احتفالا بذكرى المولد النبوي قرب منطقة باب العامود، حيث أصيب 5 فلسطينيين واعتقل 8 آخرون.