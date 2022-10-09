العملية الثامنة خلال أسبوعين.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية للأنباء، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، وهو ما أكده جيش كوريا الجنوبية الذي قال في بيان إنه رصد صاروخين باليستيين خلال الليل قطعا ما يقرب من 350 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترا.

ووصف الجيش الكوري الجنوبي هذا التطور بأنه "استفزاز خطير" يضر بالسلام.

وبذلك تكون كوريا الشمالية قد أجرت 8 عمليات إطلاق لصواريخ باليستية في غضون أسبوعين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، وهو ما دافعت عنه في وقت سابق من السبت مؤكدة أنه "رد مشروع" على "تهديدات عسكرية أميركية مباشرة"، في حين اعتبرته الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية "تهديدا خطرا للأمن والسلم".

وكانت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد أجرتا مناورات في بحر اليابان بمشاركة حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان التي تعمل بالطاقة النووية.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق بين البلدين وتعزيز القدرات العسكرية لمواجهة ما وصفاه بالاستفزازات المتكررة من قبل كوريا الشمالية.

كما أعلنت وكالة الاستخبارات اليابانية تعزيز نشاطاتها الاستطلاعية تحسبا لإجراء بيونغ يانغ تجربة نووية، تزامنا مع احتفالاتها يوم الاثنين المقبل بالذكرى الـ77 لتأسيس حزب العمال الحاكم في البلاد.

عدد قياسي

وتقول وكالة الأنباء الفرنسية إن عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية تأتي في عام شهد عددا قياسيا من تجارب على أسلحة أجرتها الدولة التي أعلن زعيمها كيم جونغ أون أنها قوة نووية وأن هذا الوضع "لا رجعة عنه"، واضعا بذلك حدا لاحتمال إجراء محادثات لنزع السلاح النووي.

وأصدرت بيونغ يانغ السبت بيانا قالت فيه إنها "تتابع من كثب التطور المقلق جدا للوضع الحالي"، في إشارة إلى نشر حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس رونالد ريغان" خلال المناورات الأميركية الكورية الجنوبية المشتركة الأسبوع الجاري.

وأثارت المناورات غضب بيونغ يانغ التي اعتبرتها تدريبات على غزو. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية السبت إن هذه المناورات "استفزازية وخطرة جدا".