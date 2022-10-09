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شاهد- لحظة إطلاق النار على جنود الاحتلال بحاجز شعفاط من المسافة صفر

Israeli security forces gather following a shooting incident at a check point in East Jerusalem, Israeli police said
جنود الاحتلال في موقع إطلاق النار بُعيد عملية شعفاط (رويترز)
9/10/2022-|آخر تحديث: 9/10/202203:23 PM (مكة المكرمة)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مسجلا من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق النار صوب جنود الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة مساء أمس السبت، مما أدى لمقتل مجندة وإصابة آخرين.

وأظهر المقطع لحظة ترجل المنفذ من سيارته وإطلاقه النار نحو مجموعة من الجنود من المسافة صفر، ثم تمكنه من الفرار رغم الانتشار المكثف لجنود الاحتلال.

ولقيت مجندة في جيش الاحتلال مصرعها فجر اليوم الأحد متأثرة بجراح أصيبت بها في الهجوم المسلح، الذي أصيب فيه أيضا جنديان آخران.

ووفقا لمصادر طبية إسرائيلية، فإن جميع الإصابات كانت خطيرة.

وحسب نتائج التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية، فإن النيران أطلقت من داخل سيارة، وكذلك من شخص ترجل في المنطقة، وقد تمكّن المهاجمون من الفرار، وقد أطلق جيش الاحتلال عملية واسعة للقبض على المنفذين في مخيم شعفاط.

وتأتي هذه العملية في ظل "عملية كاسر الأمواج" التي أطلقها جيش الاحتلال الأشهر الماضية لملاحقة من يشتبه في ضلوعهم بأنشطة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

المصدر : وكالة سند