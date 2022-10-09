شاهد- لحظة إطلاق النار على جنود الاحتلال بحاجز شعفاط من المسافة صفر

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مسجلا من كاميرا مراقبة للحظة إطلاق النار صوب جنود الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة مساء أمس السبت، مما أدى لمقتل مجندة وإصابة آخرين.

وأظهر المقطع لحظة ترجل المنفذ من سيارته وإطلاقه النار نحو مجموعة من الجنود من المسافة صفر، ثم تمكنه من الفرار رغم الانتشار المكثف لجنود الاحتلال.

תיעוד הפיגוע אמש במחסום שועפאט במזרח ירושלים. pic.twitter.com/BwcVB4WkLt — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) October 9, 2022

ولقيت مجندة في جيش الاحتلال مصرعها فجر اليوم الأحد متأثرة بجراح أصيبت بها في الهجوم المسلح، الذي أصيب فيه أيضا جنديان آخران.

ووفقا لمصادر طبية إسرائيلية، فإن جميع الإصابات كانت خطيرة.

הגיע בטרמפ למחסום, ירה – ונמלט בריצה: מצוד אחר המחבל מהפיגוע בשועפטhttps://t.co/IUwNoN1zUQ pic.twitter.com/BAx4k0tgix — ynet עדכוני (@ynetalerts) October 9, 2022

وحسب نتائج التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية، فإن النيران أطلقت من داخل سيارة، وكذلك من شخص ترجل في المنطقة، وقد تمكّن المهاجمون من الفرار، وقد أطلق جيش الاحتلال عملية واسعة للقبض على المنفذين في مخيم شعفاط.

وتأتي هذه العملية في ظل "عملية كاسر الأمواج" التي أطلقها جيش الاحتلال الأشهر الماضية لملاحقة من يشتبه في ضلوعهم بأنشطة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.