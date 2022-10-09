صور أقمار صناعية تكشف حجم الدمار بجسر القرم بعد التفجير

نشرت شركة "مكسار" (MAXAR) صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية توثق حجم الدمار الذي لحق بجسر كيرتش الرابط بين شبه جزيرة القرم والبر الروسي عقب التفجير الذي استهدفه أمس السبت.

وتظهر الصور انهيار قاع الطريق على خط واحد للمركبات واشتعال النيران في خزانات الوقود للقطار على خط السكة الحديد الموازية.

وتعرض الجسر أمس السبت إلى تفجير بشاحنة مفخخة، ما تسبب في انهيار أحد مساريه الخاص بالسيارات واندلاع حريق هائل في صهاريج تنقل الوقود في المسار المخصص للقطارات.

وفيما اتهمت روسيا أوكرانيا بالمسؤولية عنه، احتفى مسؤولين أوكرانيين به من دون الإعلان رسميا عن تبنيه.

ويُعدّ جسر كيرتش مشروعا ضخما ومكلفا استغرق بناؤه عامين لربط روسيا بشبه جزيرة القرم. ويرمي إلى الحد من عزلة شبه الجزيرة بعد ضمّها من قبل الاتحاد الروسي عقب استفتاء نظمته موسكو لسكانها.

وافتتح الجسر الذي يمتد على طول 19 كيلومترا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو/أيار 2018.