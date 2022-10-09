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صور أقمار صناعية تكشف حجم الدمار بجسر القرم بعد التفجير

A helicopter drops water to extinguish fuel tanks ablaze on the Kerch bridge in the Kerch Strait, Crimea
جسر كريتش يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم ويبلغ طوله 19 كيلو مترا (رويترز)
9/10/2022-|آخر تحديث: 9/10/202201:29 PM (مكة المكرمة)

نشرت شركة "مكسار" (MAXAR) صورا ملتقطة عبر الأقمار الصناعية توثق حجم الدمار الذي لحق بجسر كيرتش الرابط بين شبه جزيرة القرم والبر الروسي عقب التفجير الذي استهدفه أمس السبت.

وتظهر الصور انهيار قاع الطريق على خط واحد للمركبات واشتعال النيران في خزانات الوقود للقطار على خط السكة الحديد الموازية.

صور أقمار صناعية ترصد آثار الدمار الذي لحق بجسر كيرتش في شبه جزيرة القرم روسيا - وكالة سند: نشرت شركة "مكسار" نشرت شركة "مكسار" صور أقمار صناعية التقطت أمس السبت توثق حجم الدمار جراء قصف الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا والبر الروسي. وتظهر الصور انهيار قاع الطريق على خط واحد للمركبات واشتعال النيران في خزانات الوقود للقطار على خط السكة الحديد الموازية للجسر. المصدر: MAXAR
الجسر تعرض إلى تفجير بشاحنة مفخخة (مكسار)

وتعرض الجسر أمس السبت إلى تفجير بشاحنة مفخخة، ما تسبب في انهيار أحد مساريه الخاص بالسيارات واندلاع حريق هائل في صهاريج تنقل الوقود في المسار المخصص للقطارات.

وفيما اتهمت روسيا أوكرانيا بالمسؤولية عنه، احتفى مسؤولين أوكرانيين به من دون الإعلان رسميا عن تبنيه.

صور أقمار صناعية ترصد آثار الدمار الذي لحق بجسر كيرتش في شبه جزيرة القرم روسيا - وكالة سند: نشرت شركة "مكسار" نشرت شركة "مكسار" صور أقمار صناعية التقطت أمس السبت توثق حجم الدمار جراء قصف الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا والبر الروسي. وتظهر الصور انهيار قاع الطريق على خط واحد للمركبات واشتعال النيران في خزانات الوقود للقطار على خط السكة الحديد الموازية للجسر. المصدر: MAXAR
التفجير تسبب في إغلاق حركة السيارات والقطارات على جسر القرم بشكل مؤقت (مكسار)

ويُعدّ جسر كيرتش مشروعا ضخما ومكلفا استغرق بناؤه عامين لربط روسيا بشبه جزيرة القرم. ويرمي إلى الحد من عزلة شبه الجزيرة بعد ضمّها من قبل الاتحاد الروسي عقب استفتاء نظمته موسكو لسكانها.

وافتتح الجسر الذي يمتد على طول 19 كيلومترا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو/أيار 2018.

المصدر : وكالة سند