روسيا تجري اختباراتها النهائية لأحدث حاملة صواريخ "كاليبر"

أعلنت روسيا اليوم الأحد إخضاع أحدث سفينة صواريخ تابعة لها -تم بناؤها لأسطول البلطيق في حوض بناء السفن في زيلينودولسك- لبرنامج اختبار في حقول تدريب الأساطيل البحرية في منطقة كالينينغراد الروسية.

وأوردت وكالة سبوتنيك الروسية -نقلا عن قسم دعم المعلومات بالخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية لأسطول البلطيق- أن السفينة من المشروع 21631 "بويان-إم"، حاملة صواريخ كروز "كاليبر" و"أونيكس"، ستصبح جزءًا من أسطول البلطيق وستناوب في قسم سفن الصواريخ والقوارب التابعة لقاعدة بحر البلطيق.

وأشارت إلى أن السفينة تخضع الآن لتجارب المصنع البحرية، ويتحقق الطاقم -جنبًا إلى جنب مع فريق المصنع- من قابلية تشغيل الأنظمة والآليات في البحر، لا سيما محطة الطاقة، ومعدات التوجيه، والآليات المساعدة، ومعدات الاتصالات والملاحة، وجهاز التثبيت.

ولفتت إلى أنه بعد ذلك، ستجرى اختبارات السرعة والقدرة على المناورة للسفينة، وفي المراحل الأخيرة إطلاق النار على الأهداف البحرية والجوية. وتشارك السفن وسفن الدعم وقوات الإنقاذ والطيران البحري لأسطول البلطيق في تقديم الاختبارات.