في عملية كبيرة شارك فيها نحو 200 شخص من بينهم قناصة محترفون وبالاستعانة بالفيلة، تمكنت الشرطة الهندية من قتل نمر افترس 9 أشخاص على الأقل، وأثار حالة من الذعر بين السكان في تشامباران بولاية بيهار شرقي الهند.

وأطلق على النمر لقب "آكل البشر" بعد افتراسه عدة أشخاص، إذ بلغ عدد ضحاياه خلال شهر واحد 6 أشخاص، من بينهم امرأة وطفلها البالغ من العمر 8 سنوات.

وحتى قبل حالتي الوفاة الأخيرتين، وصفت السلطات النمر -الذي يُعتقد أنه ذكر في الثالثة أو الرابعة من العمر- بأنه "آكل البشر"، مما يعني أنه يمكن القضاء عليه. وقد أخفقت المحاولات السابقة في تحييد خطر الحيوان.

The problem #Tiger in #Bihar's #Valmiki tiger reserve has been shot today. Five gunshots. A dead tiger, result of human-wildlife conflict, 'man eater' or not, makes people courageous enough to pull out tufts of it's fur @ntca_india @MilindPariwakam @wii_india. Video rcvd on WA pic.twitter.com/q2qJGhMsy9

