ارتفاع عدد ضحايا شراب السعال الملوث في غامبيا

أعلنت السلطات الصحية في غامبيا الواقعة غرب أفريقيا أن وفيات الأطفال نتيجة إصابات الكلى، المرتبطة بشراب سعال ملوث هندي الصنع، ارتفعت إلى 69 حالة.

وقال وزير الصحة في غامبيا أحمدو لامين ساماته، للصحفيين في العاصمة بانجول، إن 3 أطفال توفوا حتى أمس السبت، وذلك يرفع حصيلة الوفيات إلى 69.

وكان ساماته أعلن أنه فقد ابن أخيه بسبب إصابة حادة في الكلى يوم الأربعاء الماضي، ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم الأحد تصريحاته التي أدلى بها لوسائل الإعلام.

وكان رئيس غامبيا، آداما بارو، قال أمس الأول الجمعة إن حالات الإصابة والوفاة "تحت السيطرة، مع تشخيصين فقط في الأسبوعين الماضيين".

وأصيب الأطفال بأعراض منها عدم القدرة على التبول، وارتفاع الحرارة والقيء، مما أدى بسرعة إلى الفشل الكلوي.

وأمر بارو بوقف ترخيص الصيدلية المشتبه بها ومستورد شراب السعال، كما دعا وزير خارجيته إلى بحث الأمر مع السفير الهندي لدى بانجول، حسب بيان رئاسي صدر مساء أمس السبت.

وكانت غامبيا أمرت المستوردين والمتاجر في سبتمبر/أيلول الماضي بتعليق مبيعات جميع العلامات التجارية لشراب "باراسيتامول"، في حين باشرت الحكومة تحقيقا في الاشتباه بوجود صلة بين الدواء ووفيات الأطفال.