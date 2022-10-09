ألمانيا تكشف عن تحرك عملي بخصوص مقترحها بإنشاء نظام دفاع جوي أوروبي

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أن من المنتظر التوقيع على إعلان نوايا بخصوص إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي في الأسبوع الجاري على هامش اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.

وجاء إعلان الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتز الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد خلال زيارة لليتوانيا، وبعد لقاء عقدته مع نظيرها الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس في قاعدة روكلا العسكرية.

وكان شولتز أعلن في نهاية أغسطس/آب الماضي أنه يعتزم إنشاء نظام دفاعي جديد مع جيران أوروبيين، وجاء هذا المشروع كرد فعل على الحرب الروسية على أوكرانيا، وقد قوبل هذا الإعلان بترحيب من جانب ليتوانيا.

وقال أنوسوسكاس "سنشارك (في المشروع) بلا شك"، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أن تأمين المجال الجوي يعدّ "واحدا من أهم عناصر الأمن".

أما لامبرخت فقالت إن "دولا أخرى وعدت بإبداء الاهتمام بهذا الأمر"، لكنها لم توضح هذه الدول بشكل أكثر تحديدا، وأضافت "آمل أن تنضم دول أخرى لأن ذلك سيكون إشارة لنضمن هذا الدفاع الجوي بالتنسيق مع بعضنا بعضا وبشكل متوافق في المواضع التي لدينا فيها ثغرات حاليا".

المقترح الألماني

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، اقترح المستشار الألماني شولتز تأسيس نظام دفاع جوي جديد مع جيران بلاده الأوروبيين، وقال إن مثل هذا النظام سيكون أقل كلفة وأكثر قوة مما لو أنشأت كل دولة دفاعا جويا خاصا بها ومكلفا ومعقدا للغاية.

وأشار شولتز على وجه التحديد إلى هولندا وبولندا ودول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والشركاء في الدول الإسكندنافية.

وأعلن أن ألمانيا ستستثمر بشكل كبير في الدفاع الجوي في السنوات المقبلة، موضحا أن نظام الدفاع الجوي الجديد يجب أن يُصمم من البداية بطريقة يمكن أن يشارك بها الجيران الأوروبيون.

ويأتي هذا المقترح في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا التي تمثل أكبر تحد لأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.