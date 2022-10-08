لوكاشينكو يقدم لبوتين هدية "غير تقليدية" في عيد ميلاده الـ70

أهدى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين هدية غير تقليدية بمناسبة عيد ميلاده.

وعرضت وكالة الأنباء البيلاروسية مشهدًا مصورا تحدث فيه الرئيس لوكاشينكو، حليف بوتين الوثيق، عن مواصفات الجرار الذي أهداه لبوتين في عيد ميلاده الـ70 (وافق أمس الجمعة)، مبيّنا أنه تجميع يدوي، ومتعدد الاستخدام، حسب قوله.

وقال الرئيس البيلاروسي للصحفيين عند وصوله إلى سانت بطرسبورغ إن رئيس روسيا سيحصل على جرار بيلاروسي مشابه للجرار الذي يقوده بنفسه، كهدية.

وأضاف أن الآلة يمكن تركيب إكسسوارات كثيرة عليها للقيام بمختلف أعمال الزراعة، مشيرا إلى أن هناك "مليونًا من هذه الإكسسوارات كما يعلم الجميع"، إلا أن اختيار لوكاشينكو وقع على إكسسوار يجعل الجرار ينشر البذور في الأرض، وهو الذي يصلح لكثير من الأعمال.

وتابع لوكاشينكو "سوف نزرع القمح، أو ربما بذورا أخرى. سنزرع لبولندا وربما لأوروبا حتى لا يتضوروا من الجوع، وحتى لا يسرقوا قمح أوكرانيا ويرسلوه للبلدان الفقيرة"، وفق تعبيره.