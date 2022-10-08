تل أبيب تحذّر في حال هاجم حزب الله حقل كاريش.. تقدم جديد بمفاوضات ترسيم حدود لبنان وإسرائيل

كشف مسؤول أميركي عن إحراز تقدّم جديد في ملف ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، بينما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتدمير لبنان إذا هاجم حزب الله حقل كاريش للغاز المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل.

ونقل موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي عن مسؤول أميركي قوله إنه تم إحراز تقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، حيث تم تبادل مسودات جديدة لمحاولة سد الفجوات المتبقية في الاتفاق.

كما نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤول في الإدارة الأميركية أنه تم تبادل مسودات ونسخ جديدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الفجوات المتبقية.

وفي السياق نفسه، نقل مراسل الجزيرة عن مصدر رسمي لبناني تأكيده أن الاتصالات مستمرة منذ يومين بشكل متواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ملف ترسيم الحدود.

تبادل الأفكار

وأضاف المصدر أن الاتصالات تتم عبر دائرة الفيديو، وأن هناك حراكا جديا وتبادلا للأفكار مع هوكشتاين في محاولة لمعالجة كافة الثغرات والتفاصيل المتعلقة بالملف.

أما وكالة الأناضول، فنقلت عن مصدر لبناني مطلع أن الوسيط الأميركي سلم بيروت الملاحظات الإسرائيلية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وأن إلياس بوصعب نائب رئيس البرلمان يناقش مع هوكشتاين تلك الملاحظات.

وكان بوصعب -المكلف من الرئاسة اللبنانية بمتابعة الملف- قد قال في تصريحات صحفية قبل يومين إنه تم إنجاز 90% من الاتفاق، لكن نسبة 10% المتبقية هي الحاسمة.

وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تساهم بنشاط في الوساطة الأميركية، معتبرة أن الاتفاق سيعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.





إسرائيل تهدد

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن الاتفاق جيد للمصالح الأمنية والإستراتيجية الإسرائيلية، وإنه يعزز الاستقرار الإقليمي ويقلص النفوذ الإيراني في لبنان.

وأضاف غانتس أن الكرة الآن في الجانب اللبناني، مُعبّرا عن أمله أن يتم توقيع الاتفاق قريبا.

وقال غانتس إنه إذا أقدم حزب الله على أي عمل تخريبي ضد حقل كاريش وعرقل استخراج الغاز، فسيعود ذلك بالضرر وسيدفع لبنان كله الثمن، وفق تعبيره.

איתות לנסראללה, בצל הקשיים במשא ומתן ללבנון: מחר צפויה להתחיל בדיקת האסדה – השלב האחרון בדרך להפקת הגז מאסדת כריש. גורם ישראלי: קשיים לוגיסטיים מנעו את המהלך כבר לפני חודש @gilicohen10 #חדשותהשבת pic.twitter.com/GiZbQB6ekY — כאן חדשות (@kann_news) October 8, 2022

وذكرت القناة الإسرائيلية أن القيادة الأمنية الإسرائيلية أجازت لشركة "إنيرجان إسرائيل" بدء فحص إمكانية تشغيل حقل كاريش، كما ذكرت القناة أن من المتوقع بدء اختبار عمل منصة الغاز في كاريش غدا، وأنه في حالة عدم وجود أعطال فنية فيمكن استخراج الغاز في غضون أسابيع قليلة.

والخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء يائير لبيد رفض ملاحظات لبنان على نص الاتفاق، بعدما نقلها الوسيط الأميركي هوكشتاين إلى تل أبيب.