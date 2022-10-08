7 قتلى في انفجار بمحطة وقود في أيرلندا

أعلنت الشرطة الأيرلندية اليوم السبت أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم في انفجار وقع أمس في محطة للوقود شمال غربي أيرلندا.

وقالت الشرطة -في بيان- إن "البحث عن ضحايا آخرين مستمر"، موضحة أن 8 آخرين يتلقون العلاج في المستشفى، من دون تحديد أسباب الحادث.

وأوضحت أن الانفجار وقع بعد ظهر الجمعة، وتحديدا عند الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي (14.00 بتوقيت غرينتش).

ووقع الانفجار في محطة وقود بقرية كريسلو شمال غربي أيرلندا.