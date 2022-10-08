ألمانيا: عمل تخريبي وراء تعطل حركة القطارات شمالي البلاد

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" (Deutsche Bahn)، اليوم السبت، أن العطل واسع النطاق بحركة القطارات شمالي البلاد سببه عمل تخريبي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم الشركة: "بسبب تخريب في كابلات لا غنى عنها لحركة القطارات، اضطرت ’دويتشه بان‘ إلى وقف حركة القطارات في الشمال لمدة قاربت 3 ساعات قبل ظهر اليوم (السبت)".

وأضافت المتحدثة أن أجهزة الأمن المختصة باشرت التحقيقات في الواقعة.