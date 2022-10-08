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ألمانيا: عمل تخريبي وراء تعطل حركة القطارات شمالي البلاد

Berlin Mayor Giffey presents 29-Euro public transport ticket for German capital area
شركة السكك الحديدية الألمانية لم توضح من يقف وراء العمل التخريبي (رويترز)
8/10/2022-|آخر تحديث: 8/10/202203:36 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" (Deutsche Bahn)، اليوم السبت، أن العطل واسع النطاق بحركة القطارات شمالي البلاد سببه عمل تخريبي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم الشركة: "بسبب تخريب في كابلات لا غنى عنها لحركة القطارات، اضطرت ’دويتشه بان‘ إلى وقف حركة القطارات في الشمال لمدة قاربت 3 ساعات قبل ظهر اليوم (السبت)".

وأضافت المتحدثة أن أجهزة الأمن المختصة باشرت التحقيقات في الواقعة.

المصدر : الجزيرة