بالفيديو.. إصابة 3 جنود إسرائيليين بجراح بالغة بإطلاق نار في القدس

أصيب 3 جنود إسرائيليين -اليوم السبت- في هجوم مسلح استهدفهم على حاجز عسكري عند مدخل مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال إن مسلحا وصل الحاجز وأطلق النار من مسافة قصيرة صوب أفراد الحراسة في المكان، مما أدى إلى إصابة 3 منهم بجراح بالغة الخطورة.

ووفقا لمصادر طبية إسرائيلية، فإن جميع الإصابات خطيرة وبينها إصابة حرجة لجندية.

وفي نبأ عاجل ورد قبل قليل، قال قائد منطقة القدس بشرطة إسرائيل إنهم اعتقلوا شخصا ويجري البحث عن 3 آخرين شاركوا بالهجوم.

اللحظات الاولى للعملية التي نفذها فلسطيني في القدس المحتلة … بحسب وسائل الإعلام العبرية ارتفع عدد الإصابات إلى 3 جنود جميعهم حالتهم ميؤوس منها , ومنفذ العملية تمكن من الإنسحاب بسلام . pic.twitter.com/eRqdjgBxbU — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) October 8, 2022

وأفاد شهود عيان ومصادر أمنية إسرائيلية بأن النيران أطلقت من سيارة واصلت طريقها نحو القدس المحتلة، وهي معروفة لدى السلطات الأمنية بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وعقب الحادث، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات وأغلقت المنطقة بالكامل، وباشرت عملية تمشيط واسعة بمشاركة مروحيات عسكرية وشرطية.

الاحتلال يغلق مداخل بلدة جبل المكبر بالقدس pic.twitter.com/OD5FfxixZV — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

وفي سياق متصل، نقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مصادر قولها إن مركبة حاولت دهس مجموعة جنود في حي الطور المقدسي، يعتقد أنها تعود لمنفذ عملية حاجز شعفاط.

وتشهد مدينة القدس وضواحيها توترا منذ ساعات الظهيرة، إثر قمع الشرطة الإسرائيلية مسيرة كشفية سلمية احتفالا بذكرى المولد النبوي قرب منطقة باب العامود، حيث أصيب 5 فلسطينيين واعتقل 8 آخرون.