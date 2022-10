قالت السلطات الروسية إن تفجيرا وقع صباح اليوم السبت في شاحنة مفخخة على جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بأراضي الدولة، وأدى إلى دمار وانهيار جزئي في مساري عبور السيارات وأوقف حركة النقل.

وبينما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في حادث جسر القرم، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي مقتل 3 أشخاص في التفجير، مؤكدا تحديد مالك الشاحنة التي انفجرت في الجسر وهو من سكان إقليم كراسنودار.

من جانبها، قالت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري إن الملاحة بمضيق كيرتش لم تتوقف، كما نقلت وكالة "تاس" عن سلطات القرم قيامها بإنشاء ممر نقل بري من شبه الجزيرة إلى مناطق أخرى من روسيا عبر مناطق جديدة.

WATCH: The Crimean Bridge, which connects Russia and Crimea, is on fire and has partially collapsed pic.twitter.com/EGaGF0Eb25

