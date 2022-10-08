الفصائل الفلسطينية تجتمع في الجزائر الثلاثاء

أعلن سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في الجزائر يوم الثلاثاء القادم للتوافق على "رؤية الجزائر" لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مضيفا أن جلسات الحوار ستعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري.

وقال أبو عيطة، في حديثه لإذاعة صوت فلسطين، إن "ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية (12 فصيلا)، وعلى رأسها حركة فتح، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، سيحضرون تلك الاجتماعات".

وأوضح السفير الفلسطيني أن الاجتماع "يأتي بعد شهور من الجهود التي قامت بها الجزائر من أجل الوصول إلى رؤية جامعة توافقية تتفق عليها كافة أطراف العمل الوطني الفلسطيني"، معربا عن أمله "بالتوافق على رؤية الجزائر.. وأن تكون أرضية صلبة للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

وقد رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالدعوة الجزائرية، وأكدت "جاهزيتها للعمل بكل قوّة وبأعلى درجات المسؤولية الوطنية لإنجاح الجهود الجزائرية في إنجاز الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيبًا كاملًا وشاملًا على أسس وطنية صحيحة".

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران إن وفد الحركة إلى الجزائر سيترأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وبعضوية أعضاء المكتب السياسي خليل الحية وماهر صلاح وحسام بدران.

من جانب آخر، شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على توفير كل "الدعم والمساندة لإنجاح حوار الجزائر من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

ويأتي لقاء الفصائل قبيل انعقاد القمة العربية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني في الجزائر.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول 2021 اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية، ولاحقا استقبلت الجزائر وفودا تمثل الفصائل واستمعت منها إلى رؤيتها حول إنهاء الانقسام.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ صيف 2007، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة في حين تدير الضفة الغربية الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة فتح.