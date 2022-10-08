شاهد- 3 شهداء في مواجهات بالضفة والاحتلال يقمع احتفالية بذكرى المولد النبوي في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين -اليوم السبت- خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، في حين أصيب 5 فلسطينيين واعتقل آخرون خلال قمع الشرطة الإسرائيلية احتفالية بذكرى المولد النبوي بالقدس المحتلة.

وفي مدينة جنين (شمال)، شارك آلاف في تشييع جثمان الشاب محمود الصوص (17 عاما) الذي قتل خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، صباح اليوم السبت.

كما شارك المئات من سكان المدينة في تشييع جثمان الشاب أحمد محمد حسين دراغمة (17 عاما)، قبيل نقله إلى مدينة طوباس، حيث سيوارى جثمانه الثرى في مسقط رأسه في وقت لاحق اليوم السبت.

📹 فيديو صفا| تشييع حاشد لشهيد جنين pic.twitter.com/3u8isRbnAg — وكالة صفا (@SafaPs) October 8, 2022

وقُتل الصوص ودراغمة، وأصيب 11 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام استمر عدة ساعات لمخيم جنين.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرته لتنفيذ علمية عسكرية أسفرت عن اعتقال شاب من منزله.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال بعد أن أخفقت في اعتقال الأسير المحرر محمد أبو زينة، اعتقلت شقيقه. ونفى الجيش الإسرائيلي إصابة أي من جنوده خلال المواجهات.

كما شارك الآلاف في تشييع جثمان الشاب مهدي لدادوة (17 عاما) في قرية المزرعة الغربية شمال رام الله (وسط).

تغطية صحفية: "خلال اشتباكات خاضتها كتائب القسام في جنين.. رصاص المقاومين يوقف رتلاً عسكرياً إسرائيليا في جنين". pic.twitter.com/0FQ5IWnHLi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 8, 2022

تحذيرات فلسطينية

في غضون ذلك، حذرت الرئاسة الفلسطينية من انفجار شامل في حال استمر التصعيد الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني يواجه حربا شاملة لم تتوقف لحظة واحدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية اليومية أدت إلى استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين خلال الـ24 ساعة الماضية في قلقيلية، ورام الله، وجنين.

وقال الناطق باسم الرئاسة إن استمرار التصعيد بهذا الشكل سيدفع الأمور نحو الانفجار الشامل ونقطة اللاعودة، مما يترتب عليه تبعات مدمرة للجميع.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بتنفيذ وعودها بوقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب، وأن "تمارس ضغوطا جديّة على إسرائيل لوقف حربها الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني قبل فوات الأوان".

قمع في القدس

وفي سياق متصل، أصيب 5 فلسطينيين -اليوم السبت- واعتقل 6 آخرون خلال قمع الشرطة الإسرائيلية لفعالية كشفية سلمية نظمت وسط مدينة القدس، إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) إن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات قرب منطقة باب العامود.

وأشارت الجمعية إلى أن هناك 4 إصابات بسبب الضرب، وإصابة بالإغماء.

جنود الاحتلال يعتدون على المقدسيين الذي يحيون ذكرى المولد النبوي في ساحة باب العامود #فيديو #الجزيرة pic.twitter.com/aNPsvAkg3E — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 8, 2022

وأفاد شهود عيان -لوكالة الأناضول- بأن قوات إسرائيلية اقتحمت بأعداد كبيرة ساحة باب العامود في مدينة القدس، بالتزامن مع تنظيم فعالية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، واعتدت على الفلسطينيين المشاركين بالفعالية.

بدورها، ذكرت الشرطة الإسرائيلية -في بيان اطلعت الأناضول عليه- أنها اعتقلت 6 فلسطينيين بسبب إثارة الشغب، خلال فعالية إحياء ذكرى المولد النبوي.

مشاهد لقمع قوات الاحتلال للمتواجدين في ذكرى المولد النبوي بباب العامود بالقدس قبل قليل pic.twitter.com/AyPSWlXuY3 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 8, 2022

وأحيا الفلسطينيون في القدس -اليوم السبت- ذكرى المولد النبوي بمسيرة كشفية انطلقت من شارع الزهراء، مرورًا بشارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وصولا لباب العامود، وانتهت في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وتشهد الضفة الغربية توترا أدى -منذ مطلع العام الجاري- إلى استشهاد 114 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.