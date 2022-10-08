استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة 11 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وأضافت أن الشهيد الذي يدعى محمود الصوص أصيب بعيار ناري في الرقبة أدى إلى مقتله.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا أن فلسطينيا وابنته أصيبا أيضا في حادثة دهس من قبل جيب عسكري تابع للاحتلال، أثناء وجودهما أمام المنزل في المخيم.

وقال مراسل الجزيرة في فلسطين إن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت مدينة جنين، وحاصرت المخيم، وقطعت الطرق المؤدية إليه.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد تسللت وحدات خاصة في جيش الاحتلال (مستعربون) إلى المخيم، على نحو أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق. وحاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة أبو زينة لاعتقال نجلهم الأسير المحرر محمد أبو زينة، وعندما لم تجده اعتقلت شقيقه صالح.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول إلى المخيم لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لـ4 مروحيات "أباتشي"، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان، واعتلاء القناصة أسطح البنايات التجارية وسط المدينة.

وقال متحدث باسم قوات الاحتلال إن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية لاعتقال الأسير المحرر محمد أبو زينة من المخيم، ونفى جيش الاحتلال إصابة أي من جنوده في المواجهات.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية، يأتي ذلك الاقتحام على "خلفية التوترات الشديدة في الأيام الأخيرة" في الضفة الغربية بسبب موجة من عمليات إطلاق النار أدت إلى قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقالات متكررة في منطقتي نابلس وجنين اللتين تعدّان الآن مركز المواجهات الرئيسة في الضفة الغربية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الليلة الماضية شابا ووالديه، بعد أن دهمت منزلهم في قرية المزرعة الغربية بشمال غربي رام الله. وفي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين آخرين بعد أن دهمت منازلهم وفتشتها.

وكان فلسطينيان استشهدا أمس الجمعة؛ أحدهما ارتقى في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أصيب فيها عشرات بجروح وحالات اختناق، أما الثاني فاستشهد متأثرا بإصابة في رأسه برصاص الاحتلال.

يشار إلى أن جيش الاحتلال أطلق في الأشهر الماضية عملية "كاسر الأمواج" لملاحقة من يشتبه في ضلوعهم بأنشطة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين. وفي حالات نادرة، ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات أو اعتقالات في الضفة الغربية أيام السبت، وهو يوم إجازة رسمية في إسرائيل.