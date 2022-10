بعد تعطل حركة القطارات شمال ألمانيا.. اندلاع حريق في محطة لمترو الأنفاق في قلب كولونيا

اندلع حريق في محطة لمترو الأنفاق في قلب مدينة كولونيا غربي ألمانيا بعد ظهر اليوم السبت، وذلك بعد ساعات من قطع مهاجمين مجهولين كابلات حيوية لشبكة السكك الحديدية في موقعين، مما تسبب في توقف تام لحركة القطارات في شمال ألمانيا لما يقرب من 3 ساعات صباح اليوم، ووصفت السلطات حادث الصباح بأنه "عمل تخريبي" دون تحديد المسؤول عنه.

وأوردت وكالة الأنباء الألمانية أن الحريق اندلع في محطة مترو الأنفاق في ميدان إبرتبلاتز، وذكرت الشرطة أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، مضيفة أنه لا يعرف سبب اندلاع الحريق.

وذكرت مصالح الإطفاء الألمانية على تويتر أن عددا كبيرا من أفرادها كان لا يزال يعمل حتى وقت متأخر من ظهر اليوم داخل محطة مترو الأنفاق، والتي جرت العادة أن تكون مزدحمة للغاية.

A massive emergency operation is currently underway in the #German city of #Cologne after a fire at the metro station at #Ebertplatz wounded several people : Report#Germany pic.twitter.com/EK2isB1Ke0

— OsintTv📺 (@OsintTv) October 8, 2022