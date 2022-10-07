200 قتيل و30 ألف بيت مدمر حصيلة الفيضانات في النيجر

قال الدفاع المدني في النيجر الخميس إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بنحو 200 شخص وأثرت على أكثر من ربع مليون شخص من السكان، ووصف الحصيلة بأنها من أعلى الخسائر المسجلة.

وأضاف أن فيضانات موسم الأمطار أودت بـ192 شخصا وأثرت على أكثر من 263 ألف شخص ودمرت أكثر من 30 ألف منزل، فضلا عن توقف الفصول الدراسية وتضرر المراكز الطبية ومخازن الحبوب.

وأكثر المناطق تضررا هي مرادي وزندر في وسط البلاد ودوسو في الجنوب الغربي وطاوة في الغرب.

ويمتد موسم الأمطار في النيجر الواقعة في وسط منطقة الساحل القاحلة، عادة من يونيو/ حزيران إلى سبتمبر/ أيلول، وغالبا ما يخلف خسائر في الأرواح.

في عام 2021، قُتل 70 شخصا وتضرر 200 ألف آخرون، وبلغ عدد القتلى 73 في عام 2020.

وقال رئيس الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية كاتييلو جابتيا لاوان إن الأمطار الغزيرة هذا العام تتماشى مع نماذج التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ.

والنيجر هي أفقر دولة في العالم وفق مؤشر التنمية البشرية لعام 2020 الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليان في يوليو/ تموز إن أكثر من 4,4 ملايين شخص -أي ما يزيد على خمس السكان- يعانون انعدام الأمن الغذائي "الخطير".