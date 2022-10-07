16 دولة مستفيدة.. ماذا تعرف عن برنامج المساعدات العسكرية الخارجية لتركيا؟

أنقرة – في الوقت الذي شغلت فيه تركيا العالم بصناعاتها الدفاعية التي حققت تقدما ملحوظا في العقدين الأخيرين، لا سيما في مجال الطائرات المسيرة، وبينما اتسع حضور القوات العسكرية التركية ليشمل جغرافيات جديدة متنوعة مع قواعد عسكرية كبرى؛ تتجاوز أنقرة هذه الأطر لتقدم المعدات والذخائر العسكرية على شكل منح وهبات لحلفائها، ما يجعلها عضوا في نادي المانحين العسكريين.

ففي 21 مارس/آذار 2018 كشف السفير التركي في لبنان تشاتاغاي إرجييس عن برنامج تقدم أنقرة من خلاله المساعدات العسكرية للدول الأجنبية، في تصريح نادر لمسؤول حكومي تركي يتحدث عن هذا البرنامج.

وتندرج المساعدات العسكرية التركية تحت إطار مساعي تركيا في السنوات الأخيرة لزيادة قوتها الصلبة بحسب الصحفي والمحلل السياسي التركي محمد تشيليك.

واعتبر تشيليك في حديث مع الجزيرة نت، أنه نتيجة للتأثير السياسي والتقدم التكنولوجي في الصناعات الدفاعية، فقد عززت تركيا أيضا قدرتها على التدخل في ساحات الصراع.

ويظهر تتبع علاقات التعاون العسكري بين تركيا والدول الأخرى أن ما لا يقل عن 16 دولة تستفيد من المساعدات العسكرية التركية بشكل أو بآخر، فمن هذه الدول؟ وما الدعم العسكري الذي تتلقاه من أنقرة؟

أذربيجان

وقّعت تركيا عام 2005 مع أذربيجان على بروتوكول يقضي بتقديم أنقرة مساعدات على شكل منحة بقيمة 2.1 مليون دولار أميركي إلى باكو، لتستخدم في تدريب جنود أذربيجان بمراكز التدريب العسكري التابعة للقوات التركية ولحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت تركيا قد قدمت لباكو في وقت سابق من نفس العام مساعدات عسكرية بقيمة 3.28 ملايين دولار، شملت آليات وأجهزة اتصالات لاسلكية حديثة.

أما في 2010، فقد وقع البلدان اتفاقية الشراكة الإستراتيجية والمساعدة المتبادلة وتعهدا فيها بتبادل الدعم "بكل الوسائل الممكنة" ضد العدوان الذي يقع "من قبل طرف ثالث".

وألحقت الطائرات التركية المسيَّرة بيرقدار "تي بي 2" (TB2) خسائر فادحة بالجانب الأرميني في حرب 2020. كما أدّت قنابل شركة روكيستان التركية الموجهة بالليزر من نوع "إم إيه إم – إل" (MAM-L)، دورا رائدا في الحرب.

شمال قبرص

نفذ الجيش التركي عمليتين عسكريتين في جزيرة قبرص عام 1974، قادتا إلى نشر 30 ألف جندي تركي في الجزيرة وتأسيس قواعد تركية وإجهاض مساعي اليونان في ضم قبرص، ثم تأسيس "جمهورية شمال قبرص التركية" عام 1983.

وبالنظر إلى عدم اعتراف المجتمع الدولي بها، فإن الجمهورية الجديدة اعتمدت على الدعم التركي بالكامل في تأسيس مؤسساتها وتجهيزها بكل المستلزمات.

ومؤخرا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نشر بيرقدار "تي بي 2" في شمال قبرص بالفعل.

الصومال

أبرمت تركيا اتفاقية إطار التعاون التدريبي التقني والعلمي في المجال العسكري مع الصومال عام 2010، وشهدت السنوات التالية توقيع العديد من الاتفاقيات التي تكللت عام 2017 بافتتاح تركيا في مقديشو أكبر قاعدة عسكرية لها في العالم بكلفة بلغت حوالي 50 مليون دولار، وشملت مدرسة عسكرية تقوم بتدريب الجيش الصومالي بداخلها.

ويتلقى الجنود الصوماليون تدريباتهم في المدرسة كمرحلة أولى، قبل أن ينتقلوا إلى تركيا للخضوع لدورات متقدمة كمرحلة ثانية. وينضم هؤلاء لاحقا إلى كتيبة "النسور" ضمن الجيش الصومالي.

وفي أغسطس/آب 2021، قدمت تركيا للجيش الصومالي 22 مركبة مدرعة وأتبعتها بمنحة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام ضمت مركبات عسكرية وسيارات إسعاف.

أفغانستان

شاركت تركيا بمئات الجنود غير المقاتلين ضمن صفوف قوات الناتو قبل انسحابها عام 2021، وتركز عمل القوات التركية على تدريب الجنود والشرطي الأفغانية.

واضطلعت أيضا بدور رئيسي في حفظ الأمن بمحيط العاصمة كابل. وانتهى الحضور العسكري التركي في أفغانستان مع انسحاب القوات الأميركية وقوات الناتو بعد رفض حركة طالبان بقاء أي جندي أجنبي.

ليبيا

في ديسمبر/كانون الثاني 2019، وقعت تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة اتفاقية للتعاون العسكري والأمني تضمنت تفاصيل التعاون في مجال التدريب والمشورة وتبادل المعلومات والتقنيات الدفاعية وتقديم المنح المتعلقة بهذا المجال.

وذكرت صحيفة يني شفق أن القوات التركية كانت قبل هذا الاتفاق قد نشرت مدرعات وآليات تدخّل ومدافع على جبهة طرابلس، كما نشرت قوات خاصة في طرابلس ومصراتة.

وعقب طلب طرابلس من أنقرة إرسال قوات، تطور الدعم التركي للحكومة بشكل كبير، حيث وفرت القوات التركية لطرابلس دعما ميدانيا مباشرا وإسنادا جويا وبحريا، مع استعمال المسيّرات التركية.

أوكرانيا

في 2015، وقّعت تركيا وأوكرانيا على بروتوكول للتعاون العسكري تمنح أنقرة بموجبه 3.1 ملايين دولار مساعدات عسكرية للجيش الأوكراني تخصص لشراء معدات عسكرية تركية ومواد ذات استخدام مزدوج لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني.

وفي 2020، تلقت كييف مساعدة مشابهة بقيمة 50 مليون دولار لشراء أسلحة.

ولاحقا في العام نفسه، اشترت أوكرانيا طائرات بيرقدار من تركيا، وعبرت عن نيتها شراء 48 مقاتلة أخرى من الطائرات المسيّرة من خلال مشروع لإنتاج هذا النوع من الطائرات بشكل مشترك.

العراق

مهّدت اتفاقية قديمة بين تركيا والعراق وُقّعت عام 1994 وتخول الجيش التركي بالتوغل بريا وجويا داخل الحدود العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني؛ لإقامة قواعد عسكرية تركية على امتداد الحدود.

وتطورت العلاقة كما ونوعا بعد تشكيل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"، إذ بات على عاتق القوات التركية تقديم التدريب والمساعدات وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة العراقية.

وفي هذا الإطار، أسست القوات التركية معسكر "دوبردان" في بعشيقة عام 2015 لتدريب قوات البشمركة الكردية والمتطوعين من الحشد الوطني.

رافق ذلك تقديم مساعدات عسكرية لكل من حكومتي بغداد وأربيل عبر إرسال عدة طائرات محملة بالمعدات إليهما، كان أبرزها طائرتا شحن من طراز "سي -130" (C-130) عام 2015 لصالح بغداد، وشاحنات بحمولة مماثلة لصالح أربيل.

لبنان

تعهدت أنقرة خلال مؤتمر "روما 2" بمنح لبنان معدات عسكرية بقيمة 7 ملايين دولار، وتشمل التعهدات قيام تركيا بإنشاء "الفوج النموذجي" (قوات خاصة) في جنوب لبنان.

وسلمت تركيا في 2018 الجيش اللبناني حوالي 147 قطعة غيار للدبابات ولناقلات الجنود المدرعة بقيمة مليون دولار أميركي، وهي المنحة التي كشف فيها السفير التركي في لبنان في حينها عن "برنامج المساعدة العسكرية الخارجية التركي" الذي قال إنه تم إدراج لبنان فيه عام 2015.

قطر

لم تتلق قطر مساعدات عسكرية تركية مادية، إلا أن أنقرة أنفقت 39 مليون دولار على قاعدة طارق بن زياد التي افتتحتها في قطر عام 2016، وضمت أفواجا من الجنود الأتراك أرسلتهم أنقرة لدعم موقف قطر من الحصار الذي فرضته دول خليجية عليها.

سوريا

تدعم تركيا الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة بالتدريب والعتاد، وبدأت تسليح فصائل من المعارضة في البداية كجزء من عملية درع الفرات لدحر تنظيم الدولة الإسلامية من ريف حلب الشمالي والشرقي، ولاحقا في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها ذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا، وهو حزب الاتحاد الديمقراطي لا سيما في رأس العين وتل أبيض.

كما تقدم تركيا لقوات الشرطة في المناطق التي شملتها عمليتا "درع الفرات" و"نبع السلام" التدريب والعتاد.

السودان

خلال زيارة الرئيس التركي عام 2017 إلى السودان، أعلن البلدان توقيع اتفاقيات عسكرية تخص أمن البحر الأحمر، إلا أن الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019 عطلت على ما يبدو هذه الاتفاقيات.

تكتل الساحل

أعلن الرئيس التركي خلال زيارته إلى موريتانيا في 2018 مساهمة بلاده بـ5 ملايين دولار لتمويل القوة العسكرية التي شكلتها 5 دول إفريقية تعرف باسم "دول الساحل".

وهذه الدول هي مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وشكلت القوة العسكرية المشتركة لمكافحة المجموعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل غرب أفريقيا.