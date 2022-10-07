طائرة مدنية تحط بالخطأ في مطار عسكري إسرائيلي وتل أبيب تفتح تحقيقا

قال جيش الاحتلال إن طائرة مدنية إسرائيلية خفيفة حطت، اليوم الجمعة، عن طريق الخطأ في قاعدة جوية في الشمال.

وأفاد مراسل الجزيرة أن قوات عسكرية إسرائيلية هرعت إلى مدرج المطار عقب هبوط الطائرة، كما تم استدعاء الشرطة التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إن الطائرة كانت تحت الرصد والمراقبة طيلة الوقت، حيث كانت في رحلة داخلية منظمة، لكن الطيار أخطأ في تحديد المطار المخصص لهبوطه عندما كان قريبا من المطار العسكري.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه سيقوم باستجواب الذين كانوا على متن الطائرة.