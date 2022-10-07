ناشط بيلاروسي ومنظمتان حقوقيتان من روسيا وأوكرانيا يتقاسمون نوبل للسلام لعام 2022

فاز الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومركز الحريات المدنية الأوكراني بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، وذلك "تقديرا لجهودهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم"، وفق ما أعلنته اللجنة المسؤولة عن منح الجائزة.

وقالت لجنة الجائزة النرويجية اليوم الجمعة إن "الحائزين على جائزة السلام هذا العام يمثلون المجتمع المدني في أوطانهم، لقد عززوا لسنوات عديدة الحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين".

وقالت بيريت ريس أندرسن رئيسة لجنة جائزة نوبل للصحفيين "لقد بذلوا جهدا بارزا لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة ويظهرون معا أهمية المجتمع المدني للسلام والديمقراطية".

وفي حين تشير لجنة الجائزة إلى أن منح الجائزة لم يكن رسالة مباشرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن في عيد ميلاده الـ70 الذي يوافق اليوم الجمعة؛ فقد وصفت أندرسن الحكومة الروسية بأنها "حكومة استبدادية تقوم بقمع نشطاء حقوق الإنسان". وقالت إن اللجنة أرادت تسليط الضوء على "الطريقة التي يتم بها قمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان" هناك.

وفي السياق ذاته، دعت لجنة الجائزة سلطات بيلاروسيا إلى إطلاق سراح الناشط الحقوقي أليس بيالياتسكي (60 عاما) الذي ساعد في تأسيس مجموعة "فياسنا" لحقوق الإنسان والمعتقل منذ عام 2021، وعبرت زوجته عن سعادتها الغامرة بعد إعلان فوزه بالجائزة.

وتأسست منظمة ميموريال الروسية الحقوقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 بهدف دراسة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ذلك العصر. وتم حل المنظمة أوائل العام الجاري جراء الضغوط التي مارستها روسيا على الجماعات المعارضة لحرب أوكرانيا المستمرة منذ 8 أشهر.

وتتضمن الجائزة شهادة وميدالية ذهبية وشيكا بقيمة 10 ملايين كرونة (نحو 912 ألف دولار) يتم تقاسمها مناصفة بين الفائزين، وستُسلّم في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل في العاصمة النرويجية أوسلو.