في رسالة صوتية.. مجهول يهدد بالهجوم على مسجد بأستراليا

تداول نشطاء ومدونون، على منصات التواصل الاجتماعي في أستراليا، تسجيلا صوتيا لأحد المتطرفين يوجه تهديدات وإهانات لإدارة مسجد الفاروق بمدينة كورابي بولاية كوينزلاند.

ويظهر في التسجيل الصوتي -الذي نشره علي قدري أحد المسؤولين في المسجد- صوت شخص مجهول يهدد بقتل المسلمين المترددين على المسجد، وأنه سيلحق الأذى بعائلاتهم، لأنه كما يقول لا ينتمون لأستراليا، وليس لديهم حق في تطبيق "قانون الشريعة".

وبحسب البيان الذي نشر الثلاثاء الماضي على صفحة المسجد في فيسبوك، فإن إدارة المسجد تواصلت على الفور مع شرطة كوينزلاند للتحقيق في الحادث.

وأضافت الإدارة في بيانها أن من واجبها "الاستمرار في بناء جسور التفاهم مع أمتنا الأسترالية الكبيرة، ورسائل الكراهية لن تمنعنا من الاستمرار في العيش كمسلمين أستراليين يروجون لثقافة السلام والتفاهم".

وذكرت شبكة (إيه بي.سي) "ABC" الأسترالية أن وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة كوينزلاند ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 30 عاما، يشتبه بأن يكون هو الذي يقف خلف هذا التهديد، ومن المنتظر تقديمه للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات.

ونقلت عن المتحدث باسم الشرطة قوله إنه تم الإفراج عن المتهم بكفالة من الشرطة، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة الصلح في بريسبان نهاية الشهر.

قلق وخوف

ويبدي المشرفون على المسجد القلقَ على سلامة المصلين والمجتمع المسلم بشكل أوسع، حسب ما تقول الشرطة التي تنفي وجود تهديد مستمر للمسلمين.

في المقابل، قال قدري إن قيادة المسجد وفريق إدارته سمعوا الرسالة وكانوا "مرعوبين وخائفين" مضيفا أنه في الماضي، وعندما كانت هناك تهديدات ضد مساجد في كوينزلاند، استجابت السلطات بإضافة عناصر الشرطة حول المسجد.

يُذكر أن مسجد مدينة كورابي استهدف بحريق متعمد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر2001 بالولايات المتحدة، وعن هذا يقول المسؤول بالمسجد (قدري) "إن هناك تاريخا من الهجمات على هذا المسجد والناس يستحضرون ذلك رغم مرور عقدين من الزمان".