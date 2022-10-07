أميركا.. قتيلان وجرحى في عمليات طعن بمدينة لاس فيغاس والشرطة تعتقل المهاجم

أفادت شرطة ولاية نيفادا الأميركية بمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في عمليات طعن في مدينة لاس فيغاس.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت المهاجم الذي كان مسلحا بسكين كبيرة، دون أن تكشف عن هويته أو توضح دوافع الهجوم الذي وقع قرب ملهى ليلي قبيل منتصف نهار أمس الخميس بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن 3 من المصابين نقلوا للمستشفى في حالة حرجة، في حين أن الثلاثة الآخرين حالتهم مستقرة.

وقال حاكم ولاية نيفادا ستيف سيسولاك إن السلطات المحلية ستعزز الإجراءات الأمنية في لاس فيغاس عقب هذه الحادثة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن المهاجم طعن الضحايا في أماكن متفرقة، وقد يكون استهدف بعض الفتيات اللاتي يعملن في الملاهي التي تشتهر بها المدينة أو يلتقطن الصور مع السياح.

وفي 2017 شهدت لاس فيغاس حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل 58 شخصا، وكانت الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.