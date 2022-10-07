إيران تستدعي سفير الدانمارك بعد هجوم بسكين داخل سفارتها في كوبنهاغن

نقلت وسائل إعلام رسمية في إيران عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إن طهران استدعت السفير الدانماركي لديها اليوم الجمعة، للاحتجاج على محاولة الاعتداء بسكين على مبنى السفارة الإيرانية في كوبنهاغن، و"الذي شكل تهديدا للسفيرة الإيرانية".

وأوضحت الخارجية الإيرانية في بيان أن السفيرة "أفسانة نادي بور" تعرضت للتهديد في الهجوم، الذي أسفر عن إصابة موظف محلي، وألحق أضرارا بمركبات خاصة بالسفارة.

وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة "الاستجابة البطيئة للشرطة الدانماركية، قائلة "من المؤسف أن يقع مثل هذا الهجوم في قلب أوروبا، على امرأة وسفيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية، ولا تصل الشرطة في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت الشرطة الدانماركية إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما، بعد أن دخل إلى أرض السفارة الإيرانية في كوبنهاغن وهو يحمل سكينا.

وأضافت الشرطة أن موظفا في السفارة أوقف الرجل، وهو مواطن إيراني، قبل دخول المبنى.

وذكرت الشرطة الدانماركية أن الرجل سيمثل أمام محكمة في كوبنهاغن غدا السبت في جلسة استماع وستوجه تهم له، من بينها تهمتان تتعلقان بالتخريب والعنف، فضلا عن خرق قانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم ضد الأشخاص ذوي الوضع الدبلوماسي.