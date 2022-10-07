شاهد- لحظات تحبس الأنفاس.. النيران تلتهم إطارات طائرة تركية خلال هبوطها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق قيام الفرق المختصة بإخماد نيران اندلعت في إطارات طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية أثناء هبوطها في مدرج مدينة أنطاكيا (جنوبي البلاد).

وأكد المستشار الصحفي في الخطوط الجوية التركية يحيى أوستن أمس الخميس اشتعال النيران في إطارات إحدى طائرات الشركة أثناء هبوطها في مدرج مدينة أنطاكيا، وبثت وسائل إعلام تركية عبر منصات التواصل الاجتماعي لقطات توثق قيام الفرق المختصة بإخماد النيران.

كما أظهرت لقطات أخرى عمل الفرق المختصة على إجلاء الركاب من الطائرة من دون الإعلان عن وقوع إصابات.

ووثق شاب سوري لقطات من نافذة الطائرة للحظة اشتعال النيران في الإطارات أثناء الهبوط في مطار مدينة أنطاكيا.

وفي مقطع آخر نشره الناشط السوري ملاذ عربو، تحدث عن نجاته من الحادثة بأعجوبة ووصول فرق الإطفاء للمكان في الوقت المناسب وإخماد النيران.

وفي السياق، أكدت وسائل إعلام تركية -نقلا عن بيان لمحافظ هاتاي- أن الفرق المختصة أجلت 105 ركاب و6 أفراد من طاقم الطائرة من دون وقوع إصابات.