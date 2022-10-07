بينهم جهة عربية.. تعرف على الفائزين بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية

فاز الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان ومركز الحريات المدنية الأوكراني بجائزة نوبل للسلام لعام 2022.

وأعلن اليوم الجمعة في أوسلو عاصمة النرويج الفائزين بجائزة نوبل للسلام، في ظل ظروف عالمية متوترة، على رأسها حرب روسيا على أوكرانيا التي أغرقت أوروبا في إحدى أخطر أزماتها منذ الحرب العالمية الثانية.

وبلغ عدد المرشحين هذه السنة 343 مرشحا يتوزعون على 251 فردا و92 منظمة.

وفي ما يأتي أسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للسلام:

2021: الصحفيان الروسي ديمتري موراتوف والفلبينية ماريا ريسا "لدفاعهما الشجاع عن حرية الصحافة".

2020: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "لجهوده في محاربة الجوع في العالم".

2019: رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "لجهوده في إرساء السلام"، وتحديدا "لمبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا".

2018: الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي والإيزيدية ناديا مراد تكريما لجهودهما في مكافحة العنف الجنسي المستخدم في النزاعات في العالم.

2017: الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكان) لإسهامها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الأسلحة النووية.

2016: الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس لالتزامه بإنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

2015: الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من 4 منظمات من المجتمع المدني، الذي أتاح "إنقاذ الانتقال الديمقراطي في البلاد".

2014: ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الأطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الأطفال في التعليم".

2013: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن جهودها الهادفة إلى تخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل.

2012: الاتحاد الأوروبي، وهو أهم مشروع أسهم في إرساء السلام في قارة مزقتها حربان عالميتان.