باكستان.. اعتقال قيادي بحزب الإنصاف واستعداد أمني لمظاهرة أنصار عمران خان في إسلام آباد

اعتقلت قوات الأمن الباكستانية عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإنصاف الحاكم سابقا سيف الله نيازي، وقال الحزب إن اعتقال نيازي جاء على خلفية قضية تحقق فيها لجنة الانتخابات بتهمة تلقي الحزب تمويلا ماليا من جهات خارجية.

وأفاد مراسل الجزيرة في إسلام آباد بأن اعتقال نيازي جاء في وقت تعمل فيه الحكومة لاحتمال إغلاق المداخل الرئيسية للعاصمة لمنع مسيرة شعبية يستعد حزب الإنصاف -الذي يتزعمه رئيس الحكومة المقال عمران خان- لتنظيمها خلال الأيام المقبلة في محاولة لإسقاط الحكومة وإجبارها على تنظيم انتخابات عامة مبكرة.

وتعتمد خطة الحكومة على إغلاق الطرق المؤدية إلى العاصمة باستخدام حاويات مخصصة لنقل البضائع.

ومنذ الإطاحة بعمران خان بالتصويت لحجب الثقة عن حكومته في أبريل/نيسان الماضي، شهدت العديد من المدن الباكستانية مظاهرات حاشدة ضد ما سموها التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الباكستانية ومطالبة بتنظيم انتخابات عامة مبكرة.

وانتخب عمران خان عام 2018 بعد تنديده بفساد النخب التي يجسّدها حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بقيادة نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني بزعامة عائلة بوتو، وهما حزبان متنافسان لطالما هيمنا على الحياة السياسية لعقود.

لكن تردي الوضع الاقتصادي وانعدام النموّ وارتفاع معدل التضخّم وتراجع قيمة العملة الوطنية وتزايد الدين، خلال السنوات الثلاث الماضية؛ كلّفته منصبه، وأعادت الحزبين المتنافسين إلى السلطة ضمن حكومة ائتلافية.

ويتمسّك خان بالسلطة، مؤكدا أن عزله جاء نتيجة "مؤامرة" أميركية، وهو ما تراه واشنطن "تهمة من نسج الخيال". وخسر خان دعم جيش البلاد القوي الذي اتّهم بمساعدته في الوصول إلى السلطة عام 2018، ويقف اليوم على الحياد.