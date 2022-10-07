السفير الياباني في لبنان "حزين" بعد تعرض منزله لرصاصة طائشة

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مع منشور للسفير الياباني في بيروت تاكيشي أوكوبو، أعلن فيه عن تعرض مقر إقامته لرصاصة طائشة.

وطلب المدونون من السلطات اللبنانية وضع حد لإطلاق النار ومحاسبة الفاعلين، معبّرين عن أسفهم لهذا الحادث.

وكتب السفير الياباني -عبر حسابه على تويتر باللغة العربية- "للمرة الثانية يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصة طائشة على الأرجح من نوع كلاشنيكوف".

ما كانت تعرف تخلص هالعادة السيئة! إيمتى الدولة بدها تضرب بإيد من حديد؟ لما يتحاسب كم واحد بيتعلمو الكل @LebISF @LebarmyOfficial https://t.co/C53GdqOS5E — بسام محمود 🇱🇧 (@bassam_mahmoud1) October 6, 2022

وأضاف أن "هذه المرة ارتدت الرصاصة واستقرت في بهو المنزل، لكن لم يصب أحد بأذى. أنا حزين جدا لما يحصل. رجائي أن تكفوا عن إطلاق الرصاص في الهواء كي لا يتحول ذاك إلى ضرر أو مأساة عند الآخرين".

إذا السفير و وصلت معو لهون ، والله عيب https://t.co/Z2hizJtK9J — Salam El Zaatari (@SALAMELZAATARI) October 6, 2022

وأرفق السفير الياباني منشوره بعدد من الصور التي توثّق سقوط الرصاصة في منزله.

وفي مايو/أيار الماضي، تعرض أيضا منزله لرصاصة طائشة أخرى، خلال الاحتفالات بنتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان.