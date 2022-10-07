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السفير الياباني في لبنان "حزين" بعد تعرض منزله لرصاصة طائشة

السفير الياباني نشر صور الرصاصة على حسابه في تويتر (مواقع تواصل)
7/10/2022-|آخر تحديث: 7/10/202204:21 PM (مكة المكرمة)

تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي في لبنان مع منشور للسفير الياباني في بيروت تاكيشي أوكوبو، أعلن فيه عن تعرض مقر إقامته لرصاصة طائشة.

وطلب المدونون من السلطات اللبنانية وضع حد لإطلاق النار ومحاسبة الفاعلين، معبّرين عن أسفهم لهذا الحادث.

وكتب السفير الياباني -عبر حسابه على تويتر باللغة العربية- "للمرة الثانية يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصة طائشة على الأرجح من نوع كلاشنيكوف".

وأضاف أن "هذه المرة ارتدت الرصاصة واستقرت في بهو المنزل، لكن لم يصب أحد بأذى. أنا حزين جدا لما يحصل. رجائي أن تكفوا عن إطلاق الرصاص في الهواء كي لا يتحول ذاك إلى ضرر أو مأساة عند الآخرين".

وأرفق السفير الياباني منشوره بعدد من الصور التي توثّق سقوط الرصاصة في منزله.

وفي مايو/أيار الماضي، تعرض أيضا منزله لرصاصة طائشة أخرى، خلال الاحتفالات بنتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان.

المصدر : وكالة سند