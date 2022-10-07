أميركا توافق على صفقة "محتملة" لبيع أسلحة للكويت بقيمة 3 مليارات دولار

قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومة صواريخ أرض جو ومنظومة دفاع جوي متوسطة المدى وعتاد مرتبط بهما للكويت بقيمة تقدر بـ3 مليارات دولار.

وأضاف البنتاغون -في بيان أمس الخميس- أن "الصفقة المحتملة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد الجهات الإقليمية الخبيثة، وتحسين التشغيل البيني مع الأنظمة التي تديرها القوات الأميركية ودول الخليج الأخرى".

وأشار البنتاغون إلى أن جهة التعاقد الأساسية ستكون شركة رايثيون للصواريخ والدفاع.

ووفقا لرويترز بشأن صفقات مماثلة، فإن موافقة وزارة الخارجية الأميركية لا تعني أن الصفقة قد تمت، أو أن المفاوضات انتهت، ولكن يعد إخطار الكونغرس أول إشعار رسمي بأنها قيد التنفيذ.

يذكر أنه في أبريل/نيسان 2021، جددت الكويت معاهدة التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، وتسمح المعاهدة -التي أبرمت عام 1991- للقوات الأميركية باستخدام المنشآت الكويتية وتمركز قوات ومعدات أميركية بالبلاد لمدة 10 سنوات أخرى.