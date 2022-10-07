أردوغان وبوتين يجريان مباحثات هاتفية بشأن الحرب في أوكرانيا

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة استعداد تركيا للقيام بواجبها من أجل إيجاد "حل سلمي للأزمة الأوكرانية، بما يعود بالنفع على الجميع".

وخلال اتصال هاتفي، بحث الطرفان التطورات الأخيرة في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد البيان أن الرئيسين بحثا سبل تعزيز العلاقات التركية الروسية، والتطورات الأخيرة في الحرب الروسية الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا حربا على أوكرانيا، مما أضر قطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم.

وخلال الأشهر الماضية، لعبت تركيا دورا محوريا في محاولة لإنهاء الحرب وجمع طرفيها على طاولة المفاوضات، كما تكللت جهودها بالتوقيع على اتفاق لتصدير الحبوب برعاية أممية.

ووقّعت روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول 22 يوليو/تموز الماضي اتفاقا يسمح بتصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركية، ورحبت عدة دول بالاتفاق.