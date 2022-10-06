قُتل 18 شخصا على الأقل، بينهم رئيس بلدية، في هجوم مسلح وقع الأربعاء في مدينة سان ميجيل توتولابان بولاية غيهيرو بجنوب المكسيك، وفق مصدر قضائي.

وقالت المدعية العامة ميلينويو ساندرا لوز فالدوفينوس، في تصريح عبر التلفزيون، إن الهجوم خلّف 18 قتيلا وجريحين.

وكونرادو ميندوزا رئيس البلدية اليساري لهذه البلدة، البالغ عدد سكانها 4 آلاف و300 نسمة، بين قتلى الهجوم الذي وقع في وضح النهار في هذه المنطقة من المكسيك التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.

ولم تضف المدعية العامة أي تفاصيل، لكن وسائل إعلام مكسيكية ذكرت أن الهجوم من أعمال تجار مخدرات من ولاية خاليسكو.

وأفادت تقارير محلية، صباح اليوم الخميس، بأن وحدات من الجيش نُشرت لتأمين الموقع والبحث عن المسلحين الذين لاذوا بالفرار بعد الهجوم.

وذكرت منظمة "إيتيليكت" أن 94 رئيس بلدية اغتيلوا في المكسيك منذ 2000.

وقتل نحو 340 ألف شخص بعنف في المكسيك منذ 2006 السنة التي نشرت فيها الحكومة الجيش لمكافحة عصابات المخدرات.