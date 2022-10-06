قوات أميركية تقتل شخصا وتختطف آخرين بإنزال جوي "نادر" شمال شرقي سوريا

أفاد التلفزيون الرسمي السوري أن القوات الأميركية في سوريا نفذت عملية إنزال جوي في قرية ملوك سراي بريف محافظة الحسكة أسفرت عن مقتل شخص واختطاف آخرين.

ونعت وسائل إعلام موالية للنظام القتيل ووصفته بالشهيد، وقالت إنه شخص مدني، وأوضحت أن من بين من اختطفتهم القوات الأميركية خلال عملية الإنزال شخص يحمل الجنسية العراقية.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة أن القوات الأميركية التي نفذت عملية الإنزال الجوي في قرية ملوك سراي أخذت معها جثة القتيل خلال العملية. في حين قالت وسائل إعلام تابعة للمعارضة السورية إن القتيل ينتسب إلى مجموعة عسكرية تابعة للأمن العسكري للنظام السوري.

وأشار التلفزيون السوري الرسمي إلى أن الإنزال تم عبر مروحيات عسكرية، في حين لفتت مصادر صحفية إلى أنها العملية الأولى من نوعها في الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات النظام منذ سنوات.

وصرحت القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط لوكالة الصحافة الفرنسية أنها "لا تملك معلومات تقدّمها" حاليا.

وتقع القرية التي استهدفتها العملية على بعد 17 كيلومترا جنوب مدينة القامشلي وتسيطر عليها قوات النظام السوري، وفق مصادر محلية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم الدولة في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية، ووصفته القيادة المركزية في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز في تنظيم الدولة".

وجاءت تلك الضربة بعد 5 أشهر على مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو ابراهيم الهاشمي القرشي على يد قوات أميركية خاصة في أطمة بمحافظة إدلب (شمال غرب).