وزير الطاقة السعودي يرفض الإجابة عن أسئلة لرويترز

تعرض مراسل وكالة رويترز لموقف وُصف بالمحرج أثناء المؤتمر الصحفي لمنظمة تحالف الدول المصدرة للنفط (أوبك+)، حين أوقفه وزير الطاقة السعودي ومنعه من توجيه سؤال له بسبب "اعتماد رويترز على مصادر وهمية"، حسب تعبيره.

وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء في فيينا، قال وزير الطاقة السعودي ‏الأمير عبد العزيز بن سلمان موجها كلامه لمراسل وكالة رويترز "لن أتلقى أي سؤال منك، تحدثت إلى زميلتكم مدة 25 دقيقة في دبي من باب الاحترام لمؤسستكم، لكنكم لم تحترموا حديثي وذهبتم لمصدر وهمي، وهذا لا يعجبني".

NOW – Saudi Energy energy minister refuses to answer questions from #Reuters at OPEC+ press conference. pic.twitter.com/Kyi5a5bWur — Disclose.tv (@disclosetv) October 5, 2022

وقاطع الوزير السعودي المراسل قبل أن يطرح سؤاله قائلا "لقد أخطأتم مرتين وستخطؤون في المرة الثالثة، رويترز لم تقم بعمل جيد.. تحدثتم أن روسيا تقوم بهذا وذاك، وفي الحقيقة اليوم الذي نشرت فيه قصتكم لم يتحدث أي أحد من روسيا معي وأنا لم أتحدث مع أي أحد من روسيا".

وأضاف أن "الوكالة خرجت بقصة عن روسيا والسعودية وأنهما تتفقان حول سعر 100 دولار(لبرميل النفط)، وهذا غير صحيح".

وقد تجاهل تحالف "أوبك بلس" (يضم أعضاء منظمة أوبك وشركاءها ومن بينها روسيا) مناشدات البيت الأبيض لمواصلة ضخ إمدادات النفط، وقرر خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، وهو أكبر خفض منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عام 2020.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن خيبة أمله إزاء قرار تحالف "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط، وأكد أن إدارته ستسعى لتقليص سيطرة التحالف على أسعار الطاقة، وفقا لبيان أصدره البيت الأبيض.