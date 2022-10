وزير الطاقة السعودي يرفض الإجابة عن أسئلة لرويترز

تعرض مراسل وكالة رويترز لموقف وُصف بالمحرج أثناء المؤتمر الصحفي لمنظمة تحالف الدول المصدرة للنفط (أوبك+)، حين أوقفه وزير الطاقة السعودي ومنعه من توجيه سؤال له بسبب "اعتماد رويترز على مصادر وهمية"، حسب تعبيره.

وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء في فيينا، قال وزير الطاقة السعودي ‏الأمير عبد العزيز بن سلمان موجها كلامه لمراسل وكالة رويترز "لن أتلقى أي سؤال منك، تحدثت إلى زميلتكم مدة 25 دقيقة في دبي من باب الاحترام لمؤسستكم، لكنكم لم تحترموا حديثي وذهبتم لمصدر وهمي، وهذا لا يعجبني".

NOW – Saudi Energy energy minister refuses to answer questions from #Reuters at OPEC+ press conference. pic.twitter.com/Kyi5a5bWur

— Disclose.tv (@disclosetv) October 5, 2022