قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن القمة الأوروبية المنعقدة في التشيك ستركز على عزل روسيا عن الساحة الدولية، بسبب شنها حربا على أوكرانيا.

وأكد بوريل سعي القادة الأوروبيين لعزل موسكو والاستغناء بشكل كامل عن الغاز الروسي، كما دعا إلى نظام أمني جديد لمواجهة أزمتي الطاقة والغذاء.

وأوضح بوريل أن هذا لا يعني استبعاد روسيا إلى الأبد، لكن "روسيا بوتين ليس لها مقعد"، موضحا أنه "لا يمكن بناء نظام أمني مع روسيا، إنها معزولة".

وانطلقت في العاصمة التشيكية براغ أعمال أول قمة للمجموعة السياسية الأوروبية، بمشاركة 44 دولة، بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مواضيع مختلفة مثل الأمن والطاقة والمناخ والاقتصاد والحرب في أوكرانيا.

وتأتي القمة تلبية لمقترح قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو/أيار الماضي لتشكيل المجموعة السياسية الأوروبية.

وتهدف القمة أيضا إلى تحسين التعاون بين الدول الأوروبية خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا وتركيا ودول غرب البلقان ومنطقة القوقاز.

وفي موسكو، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تزداد الضغوط الاقتصادية على بلاده من خلال سلاح العقوبات، وقال إنه يعي أن الضغط على روسيا سيزداد، وهو ما يتطلب الرد على ذلك باعتماد سياسة مرنة في الاقتصاد.

وأكد الرئيس الروسي أن القطاعات المعتمدة على التصدير إلى أوروبا ما تزال تحت الضغط، وأن الانتقال إلى أسواق أخرى يحتاج وقتا؛ مشيرا إلى أن الدول التي رفضت إمدادات النفط والغاز والمعادن الروسية مجبرة الآن على دفع ثمن أكبر مقابل تلك الموارد، وفق تعبيره.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت على فرض حزمة ثامنة من العقوبات على روسيا ردا على ضمها 4 مناطق أوكرانية.