40 زعيما أوروبيا يجتمعون في براغ على وقع التهديد النووي الروسي وأزمة الطاقة

يلتقي زعماء دول الاتحاد الأوروبي مع نظراء لهم من خارج التكتل، الخميس والجمعة في براغ، للبحث "في سبل الاستجابة للتداعيات المأساوية للحرب الروسية في أوكرانيا"، حسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 40 زعيما من جميع أنحاء أوروبا إلى براغ اليوم الخميس للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي لـ"الجماعة السياسية الأوروبية" الذي يهدف إلى تحسين التعاون بين الدول الأوروبية خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا وتركيا ودول غرب البلقان ومنطقة القوقاز.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال شخصيا، أما الرئيس فولوديمير زيلينسكي فمن المقرر أن ينضم عبر الفيديو.

وفضلا عن المشاكل الاقتصادية الأوسع نطاقا، من المقرر أن يعقد القادة محادثات مائدة مستديرة حول تغير المناخ، وأزمة الطاقة، والحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت منعطفا جديدا بعد ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية إليها، وتهديدها باستخدام السلاح النووي عند الاقتضاء.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، يوم الأحد الماضي في دعوة وجهها إلى زعماء الاتحاد الأوروبي، "في غضون أيام قليلة، نلتقي في براغ في حدثين مهمين: الاجتماع الأول للمجموعة السياسية الأوروبية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، والاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي في اليوم التالي".

وقال إن القادة سيبحثون -من بين أمور أخرى- سبل "الاستجابة للتداعيات المأساوية للحرب الروسية في أوكرانيا".

لقاءات ثنائية

وستعقد دول الاتحاد الأوروبي الـ27 يوم الجمعة قمة غير رسمية في براغ، كما ستتبع المناقشات العامة اجتماعات ثنائية بين القادة.

ومن المقرر أن تناقش رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الهجرة مع قائدي فرنسا وهولندا، حسب بيان صادر عن وزارة خارجيتها.

ومن المتوقع أن يحضر ممثلون عن كل من أرمينيا وأذربيجان الاجتماع، ولذا فإن الجهود الدبلوماسية مستمرة لتسهيل عقد اجتماع بين الطرفين، حسب ما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل.

وأعلن أيضا في تركيا عن توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى العاصمة التشيكية براغ، لحضور اجتماع المجتمع السياسي الأوروبي، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع.