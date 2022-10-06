عقب صيامه يوم الغفران اليهودي.. نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر وعكة صحية

نُقل رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأربعاء، إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة صحية خلال صلاته بأحد معابد مدينة القدس في "يوم الغفران" اليهودي.

ونقلت القناة 13 الخاصة عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء السابق شعر بتوعك أثناء وجوده في المعبد لأداء الصلاة الختامية يوم الغفران.

وخضع نتنياهو (72 عاما) لسلسلة من الفحوصات في مستشفى شعاري تسيديك، وأفاد المستشفى بأن زعيم المعارضة وصل إلى المركز الطبي بعد تدهور صحته في نهاية صوم يوم الغفران.

وأضاف المستشفى في بيان أن نتنياهو خضع لتقييم وسلسلة من الفحوصات الشاملة وكلها كانت طبيعية، مؤكدا "أنه بعد التشاور تقرر أن يمضي الليلة للمراقبة".

من جانبه، قال غريمه السياسي رئيس الحكومة الانتقالية يائير لبيد في تغريدة على تويتر "أتمنى لبنيامين نتنياهو التعافي العاجل والشفاء التام".

ومن المقرر أن تنتخب إسرائيل برلمانا جديدا في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، ويسعى نتنياهو للعودة كرئيس للوزراء بعد الإطاحة به الصيف الماضي.