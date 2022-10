"عجوز يحرجنا يوميا".. لفظ خارج لبايدن أمام الكاميرات يشعل مواقع التواصل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقطع فيديو التقط للرئيس جو بايدن وهو يتلفظ بلفظ خارج في أثناء حديثه مع عمدة مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا، مما أثار موجة سخرية واسعة.

الفيديو الذي تناقله النشطاء عبر الفضاء الإلكتروني، أمس الأربعاء، يظهر فيه بايدن محدثًا روي مورفي، مؤكدًا تقديره لجهوده ودعم الحكومة لمدينته التي تعرضت لإعصار "إيان" المدمر خلال الأسابيع الماضية. وقبل أن ينتهي المقطع -الذي حصد ملايين المشاهدات حتى اللحظة عبر منصات مختلفة- قال بايدن لفظا خارجا بشكل ساخر.

وبرزت السخرية في تفاعلات رواد وسائل التواصل مع مقطع الفيديو، إذ قال الناشط جوش مارشال "لا بد أن يستقيل من منصبه، بعد أن استخدم هذا اللفظ القبيح".

lol he must resign immediately over the F word! https://t.co/yYqF1XKcOv

في حين قال تيم فلوريتون "لا بد أن يدفعوا بايدن للتجول أكثر حول البلاد؛ لنحصل على مواقف كثيرة مثل هذه".

They have to get Biden around the country more to have interactions like this. https://t.co/LxEbJkK7Is

— Tim Fullerton (@TimFullerton) October 5, 2022